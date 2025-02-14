Волочкова набросилась с критикой на ведущую шоу «Утро России» Николаеву – скандал из-за свадьбы

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова в гневе из-за вмешательства ведущей шоу «Утро России» Елены Николаевой в организацию свадьбы её дочери Ариадны.
В январе 19-летняя дочь балерины объявила о помолвке с молодым человеком Никитой. Волочкова рассказывала, что сама взялась за организацию торжества, на которое собирается потратить порядка 10 миллионов рублей.
Однако Николаева убеждена, что Ариадне не нужна такая пышная свадьба, поскольку она не «шмоточница», её не удивить гаджетами, у неё совершенно другие ценности. По её словам, девушка явно мечтает о торжестве в совершенно другом формате.
На это заявление, конечно же, отреагировала Волочкова, которая заявила, что в данном вопросе Николаева не имеет права голоса.
Аридна в день помолвки получила довольно скромное кольцо, но её это абсолютно устроило.
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Однако Николаева убеждена, что Ариадне не нужна такая пышная свадьба, поскольку она не «шмоточница», её не удивить гаджетами, у неё совершенно другие ценности. По её словам, девушка явно мечтает о торжестве в совершенно другом формате.
На это заявление, конечно же, отреагировала Волочкова, которая заявила, что в данном вопросе Николаева не имеет права голоса.
«Николаева не имеет никакого отношения к моей дочери. У неё есть мама Анастасия Волочкова. Ариадна сама вправе решать, где ей делать свадьбу и кто будет её мужем, понимаете? Я знакома с её женихом Никитой и желаю им счастья. Я занимаюсь организацией этой свадьбы», – заявила бывшая прима Большого театра.К слову, Ариадна действительно очень скромный человек. Она учится в институте и немного зарабатывает от работы репетитором и творчества. Её избранник Никита тоже не имеет огромных доходов – он поёт в хоре католического храма.
Аридна в день помолвки получила довольно скромное кольцо, но её это абсолютно устроило.
«Самое главное, что это кольцо было выбрано с любовью и от души. Я вообще просила самое простое, потому что для меня не важны ни бриллианты, ни караты», – отметила дочь Волочковой.Читайте также:
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Анастасия Чинкова