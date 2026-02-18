«Милусик, с совершеннолетием!»: Гогунский забыл возраст своей дочери Миланы Стар
Исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» Виталий Гогунский невольно оказался в центре внимания из‑за курьезной оплошности в социальных сетях. В поздравительном посте, адресованном дочери Милане Стар, он написал, что она достигла совершеннолетия.
Как отмечает издание Super, наследнице артиста на самом деле исполнилось 16 лет. Ошибка быстро привлекла внимание подписчиков, а заодно напомнила о непростых отношениях Гогунского с бывшей супругой Ириной Маирко.
«Милусик, с совершеннолетием тебя! Скоро ты начнешь смотреть на мир самостоятельно и видеть все по-другому. Счастлив, что ты у меня есть. Ты чудо!» — написал актер в личном блоге.
Напомним, Маирко подала на Гогунского в суд, обвинив его в сокрытии доходов. По ее словам, это делается с целью снизить размер выплат по алиментам. Ситуация уже не первый раз становится предметом публичного обсуждения, подчеркивая напряженность в отношениях бывших супругов.