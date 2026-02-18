Названа причина отмены концерта Булановой в Петропавловске

18 февраля 2026, 04:41

Буланова отреагировала на отмену своего концерта в Петропавловске

Татьяна Буланова (РИА Новости / Максим Блинов)

Концерт Татьяны Булановой, который должен был пройти в Петропавловске 18 февраля, не состоится. Об этом поклонники узнали непосредственно от самой артистки.





Певица опубликовала соответствующий пост в Телеграм-канале. По ее словам, официальной причиной отмены мероприятия стали технические работы в здании филармонии. Буланова выразила искренние сожаления по поводу ситуации и обратилась к зрителям с теплыми словами.



«Я и весь наш коллектив приносим искренние извинения за доставленные неудобства и разочарование. Мы очень ждали этой встречи с вами. Надеемся на ваше понимание и с нетерпением ждём возможности выступить для вас в будущем», — написала певица.