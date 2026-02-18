Названа причина отмены концерта Булановой в Петропавловске
Буланова отреагировала на отмену своего концерта в Петропавловске
Концерт Татьяны Булановой, который должен был пройти в Петропавловске 18 февраля, не состоится. Об этом поклонники узнали непосредственно от самой артистки.
Певица опубликовала соответствующий пост в Телеграм-канале. По ее словам, официальной причиной отмены мероприятия стали технические работы в здании филармонии. Буланова выразила искренние сожаления по поводу ситуации и обратилась к зрителям с теплыми словами.
«Я и весь наш коллектив приносим искренние извинения за доставленные неудобства и разочарование. Мы очень ждали этой встречи с вами. Надеемся на ваше понимание и с нетерпением ждём возможности выступить для вас в будущем», — написала певица.В публикации Буланова также поделилась скриншотом с информацией о порядке действий для зрителей, купивших билеты. В случае переноса концерта все ранее приобретенные проходки будут действовать. Если же организаторам не удастся найти новую дату для проведения мероприятия, деньги за билеты возвратят зрителям автоматически.