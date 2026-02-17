Актриса Екатерина Климова показала смешное «дефиле» своей десятилетней дочки — фото
Екатерина Климова поделилась в личном блоге забавным видео с младшей дочерью от Гелы Месхи — десятилетней Беллой.
Девочка, вдохновившись трендами из запрещённой в России соцсети, позировала перед камерой. Она выбрала «взрослый» образ: мамину сумку и туфли на высоком каблуке.
Во время импровизированного «дефиле» Белла не удержала равновесие и упала на пол. Однако неловкий момент её не расстроил — всё случившееся она восприняла с юмором. Так же отреагировала и Климова: за кадром актриса лишь рассмеялась.
Ранее звезда рассказывала о взаимоотношениях с бывшими супругами. По её словам, она поддерживает контакт не только с детьми, но и с их отцами, а также с бывшими свекровями, и со всеми у неё сложились тёплые отношения.
Климова подчёркивает, что не выносит личные сложности на публику, считая это неуважительным по отношению к детям. При этом актриса признаётся: с самими наследниками у неё, как и у любой мамы, иногда случаются конфликты.
Перед этим знаменитость впервые отреагировала на слух о своей смерти.
