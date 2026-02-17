Актриса Екатерина Климова показала смешное «дефиле» своей десятилетней дочки — фото

17 февраля 2026, 22:38

Актриса Екатерина Климова показала смешное «дефиле» своей десятилетней дочки

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Климова поделилась в личном блоге забавным видео с младшей дочерью от Гелы Месхи — десятилетней Беллой.