Никас Сафронов раскрыл, чего больше всего боялась Анастасия Заворотнюк

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Художник Никас Сафронов заявил, что, несмотря на яркие роли и большую популярность, актриса Анастасия Заворотнюк не была довольна своей карьерой. Об этом сообщает МК.
Согласно мнению Сафронова, Заворотнюк стала заложницей конкретного образа, однако она хотела прославиться как драматическая актриса. Художник отметил, что до того, как стать известной «няней», актриса одиннадцать лет служила в театре Олега Табакова, который, по словам Сафронова, выбирал только лучших.
Художник заключил, что Заворотнюк была очень красивой, талантливой и простой в общении актрисой, которой сильно не хватает.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище состоятся похороны знаменитости.
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Художник заключил, что Заворотнюк была очень красивой, талантливой и простой в общении актрисой, которой сильно не хватает.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище состоятся похороны знаменитости.
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Екатерина Коршунова