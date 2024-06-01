Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Никас Сафронов раскрыл, чего больше всего боялась Анастасия Заворотнюк

Никас Сафронов раскрыл, чего больше всего боялась Анастасия Заворотнюк

Сафронов заявил, что Заворотнюк не была довольна своей карьерой
01 июня 2024, 12:32
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Художник Никас Сафронов заявил, что, несмотря на яркие роли и большую популярность, актриса Анастасия Заворотнюк не была довольна своей карьерой. Об этом сообщает МК.
Согласно мнению Сафронова, Заворотнюк стала заложницей конкретного образа, однако она хотела прославиться как драматическая актриса. Художник отметил, что до того, как стать известной «няней», актриса одиннадцать лет служила в театре Олега Табакова, который, по словам Сафронова, выбирал только лучших.

Художник заключил, что Заворотнюк была очень красивой, талантливой и простой в общении актрисой, которой сильно не хватает.



Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище состоятся похороны ​знаменитости.

Читайте также:

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

Родные Анастасии Заворотнюк отказались от экспериментального лечения

В Москве выстроились очереди из желающих проститься с Анастасией Заворотнюк
#кино
#онкология
#кладбище
#похороны
#художник
#кома
#актриса
В Москве выстроились очереди из желающих проститься с Анастасией Заворотнюк
Очереди из желающих проститься с Заворотнюк выстроились у Покровского монастыря
01 июня 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Длинные очереди выстроились около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве, где проходит церемония прощания с известной артисткой Анастасией Заворотнюк, сообщает телеграм-канал Zvezdanews.
Несколько десятков человек пришли на территорию монастыря. Среди желающих проститься не только поклонники артистки, но и коллеги по сцене. В числе первых в траурный зал прибыли Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, Эдгар Запашный и Геннадий Хазанов.

Родные и близкие Заворотнюк также ожидают начало церемонии прощания, после завершения которой, артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая от злокачественной опухоли мозга в возрасте 53 лет.

Читайте также:

Родные Анастасии Заворотнюк отказались от экспериментального лечения

Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда

Иосиф Пригожин о смерти Заворотнюк: Это трагедия
#трагедия
#кладбище
#человек
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родные Анастасии Заворотнюк отказались от экспериментального лечения
01 июня 2024, 10:24

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Родные Анастасии Заворотнюк не стали использовать для ее лечения препарат, который был разработан специально для актрисы в столичном Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли Заворотнюк для выработки специальных вирусов, которые могли уничтожить онкологию. Спустя некоторое время ученым удалось изготовить препарат.

Отмечается, что несмотря на это близкие не стали его использовать, так как в то время колоть его в больнице было юридически запрещено, препарат не прошел клинические испытания. Это характеризовалась большими проблемами для лечения актрисы, ведь долгое время она проводила именно в медучреждениях.

Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.

Читайте также:

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

Онколог Пылев заявил, что Заворотнюк могла умереть раньше

Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк
#ученые
#кино
#онкология
#испытания
#кома
#актриса
#фигурист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда
Умершая от рака Заворотнюк оставила крупные долги по налогам
31 мая 2024, 02:27

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Ночью 30 мая умерла 53-летняя Анастасия Заворотнюк. Актриса боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, диагностированным в 2019 году. Все это время с ней был муж Петр Чернышев, актриса скончалась на его руках в хосписе.
О жизни Заворотнюк и Чернышева, их истории любви и трудностях, с которыми столкнулась семья – в материале «Радио 1».

История любви Заворотнюк и Чернышева

Отношения Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева начали развиваться в 2009 году. Артистка тогда была ведущей шоу «Ледниковый период», а Петр был одним из участников программы.

Будучи коллегами, они начали общаться. Завязалась дружба, которая переросла в романтические отношения. Позже в интервью Заворотнюк признавалась, что это была любовь с первого взгляда.

Чернышева, по его признанию, поразил внутренний мир очаровательной Заворотнюк, ее искренность и отзывчивость.

«Я сразу понял, что Настя — это моя вторая половинка, она ответила мне симпатией, и я решил действовать», — говорил Петр Чернышев.
Их свадьба прошла в два этапа — тайное мероприятие в Крыму в Форосе и выступление в одном из выпусков «Ледникового периода». В роли сватов, выводивших Анастасию к жениху, выступили Александр Жулин и Илья Авербух, а на счастливую жизнь благословение давала сама Татьяна Тарасова.

Так появилась одна из самых красивых пар российского шоубиза. Супруги часто появлялись на красных дорожках, путешествовали по миру, вместе вели программу на НТВ и радостно делились моментами жизни с публикой.

Анастасия никогда не скрывала, что любит детей и с радостью бы стала мамой в третий раз, в то врем как у Чернышова не было детей от первого брака. Через десять лет случилось то, чего так желали оба: осенью 2018-го у пары родилась дочь Мила. По словам друзей, для этого Заворотнюк пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, когда эмбрион, зачатый в пробирке, подсаживается в организм женщины).

48-летняя Анастасия достигла успехов в карьере, нашла любимого человека и воспитывала с ним здоровых детей, не подозревая, что ей предстоит пережить.
Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве
Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве

Болезнь Заворотнюк

Заворотнюк диагностировали глиобластому сразу после рождения дочери Милы в 2019 году. От такой же болезни ранее скончалась певица Жанна Фриске.

Хозяйственные дела и заботу о маленькой дочке взяла на себя мать артистки, а супруг Петр Чернышев много и тяжело работал, чтобы иметь возможность оплачивать больничные счета, сиделок и другие расходы.

Анастасия проходила химиотерапию и лучевую терапию в Германии, но лечение не принесло ожидаемых результатов — заболевание прогрессировало, опухоль дала метастазы. Медики допускали возможность оперативного вмешательства, но оценили риски как слишком высокие, понимая, что операция может закончиться смертью.

Заворотнюк находилась в коме в реанимационном отделении со множественными осложнениями. Продюсер Андрей Разин связывал диагноз Заворотнюк с процедурой ЭКО.

Актрисе продлил жизнь Чернышев – так говорят все в окружении семьи. Мужчина привлек к лечению жены лучших врачей страны.

В конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения в частной клинике, но замедлить прогрессирование глиобластомы это не помогло.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

Долги Заворотнюк и Чернышева

В последние месяцы семья была сильно погружена в лечение Заворотнюк и перестала следить за финансовыми обязательствами, из-за чего них образовался долг по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.

Эта новость стала очередным ударом для Чернышева, который уже столкнулся с необходимостью организации похорон на высшем уровне, что требует серьезных финансовых вложений.

Отметим, что это не первый случай, когда семья Заворотнюк сталкивается с налоговыми трудностями. В 2023 году судебные приставы уже обращали внимание на долги актрисы, значащиеся с 2014 года, включая транспортный налог и страховые взносы на общую сумму 150 тысяч рублей.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием «Страсти.ру» заявил, что выплачивать долг Анастасии Заворотнюк придется наследникам актрисы.
«Оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы», — отметил защитник.
Адвокат предположил, что задолженность Заворотнюк перед ФНС едва ли станет «глобальной проблемой» для семьи.
«Хорошо, что больше не сыграешь»: Украинский певец Потап высмеял смерть Заворотнюк
«Хорошо, что больше не сыграешь»: Украинский певец Потап высмеял смерть Заворотнюк

Похороны Анастасии Заворотнюк

Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве, ее похоронят на Троекуровском кладбище 1 июня. Сообщение размещено в Instagram-аккаунте* Заворотнюк.
«Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре на улице Таганской 58 строение 1», — сказано в сообщении.
Посетить место захоронения можно будет с 16:00 до 17:00.

Читайте также:

Появилось видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»

Онколог Пылев заявил, что Заворотнюк могла умереть раньше

«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#врачи
#операция
#семья
#эко
#болезнь
#лечение
#долги
#певица
#опухоль
#семьи
#фнс
#оплата
#актриса
#диагноз
#болезни
#продюсер
#налог
#рак
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк похоронят на подмосковном Анкудиновском кладбище
30 мая 2024, 15:02

Фото: istockphoto/kzenon

Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Там же похоронены её папа и брат.
Дети Анастасии — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы — в настоящее время находятся в подмосковном доме Заворотнюк в Крекшино, где она провела свои последние годы, передаёт телеграм-канал SHOT. Майкл сейчас занимается организацией похорон. Отпевание артистки пройдёт в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же посёлке. Предполагается, что прощание с Анастасией будет проходить в театре Олега Табакова, в котором она служила.

Похоронена артистка будет также неподалёку — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Именно там в 2015 году актриса похоронила своего отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Здесь же упокоились брат Анастасии Святослав и его жена Надежда.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком мозга.







Читайте также:

Появилось видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк
#дети
#ночь
#видео
#прощание
#кладбище
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»
30 мая 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Найдено архивное видео проб Анастасии Заворотнюк на главную роль «няни Вики» в телесериале «Моя прекрасная няня». Именно её 20 лет назад выбрали и утвердили из более чем 200 кандидаток.
Заворотнюк прослушивали одной из первых, передаёт телеграм-канал Mash. Команде она сразу понравилась: очень привлекала её непосредственность, однако пробы продолжили. Претенденток было очень много. К завершению кастинга стало ясно: более подходящей девушки на главную роль просто нет. Связались с Анастасией и сообщили, что она утверждена на роль няни.
К этому моменту она прошла курс комедийных актрис. Сама предложила добавить характерный говор к своей роли. Когда продюсер и режиссёр услышали её «гэкающую» речь, последние сомнения отпали: именно такая «няня Вика» им и нужна. За последующие пять лет Анастасия Заворотнюк снялась в 183 сериях и стала знаменитой.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

В ночь на 30 мая артистка скончалась после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Ей было 53 года. Предполагается, что прощание с Анастасией Заворотнюк пройдёт в театре Олега Табакова.

Читайте также:

Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

#ночь
#прощание
#курс
#продюсер
#сериал
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Онколог Пылев заявил, что Заворотнюк могла умереть раньше
30 мая 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Причиной смерти 53-летней Анастасии Заворотнюк стала опухоль головного мозга — глиобластома. С этой страшной болезнью актриса боролась с 2018 года.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» рассказал про опухоль Анастасии Заворотнюк, назвав её агрессивным видом болезни.

«Глиобластома — это первичная опухоль головного мозга, которая относится к агрессивному типу. Она повреждает головной мозг, и вся симптоматика этого заболевания связана именно с повреждением головного мозга: это может быть головная симптоматика (головные боли), очаговая симптоматика (в зависимости от такого, какой участок головного мозга поврежден), какие-то двигательные и речевые нарушения. Глиобластома быстро растёт, достаточно быстро рецидивирует даже после радикально проведенного лечения, ассоциирована, как правило, с плохим прогнозом для пациента», — объяснил эксперт.

По словам онколога, существует много опасных онкологических диагнозов, но 5 лет лечения глиобластомы (Заворотнюк лечилась с 2018 года) — колоссальный срок. Большинство пациентов, как правило, погибают значительно раньше, заключил специалист.

Читайте также:

«Перфекционистка во всём»: Блёданс рассказала о Заворотнюк как о человеке

Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
#эксперт
#онкология
#врач
#кома
#опухоль
#нарушения
#актриса
#болезни
#заболевания
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Скончалась актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 10:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
О том, что известно расскажет редакция «Радио 1».

Болезнь и состояние Анастасии Заворотнюк в последнее время

В 2019 году Анастасия Заворотнюк ушла из театра и перестала сниматься в кино. После рождения дочери ей поставили страшный диагноз — «глиобластома» (рак головного мозга). Во время лечения в Германии Анастасия перенесла трепанацию черепа. Она находилась в реанимации из-за отека мозга. Ее вводили в состояние медикаментозной комы. В мае 2020-го отек уменьшился и актриса пришла в себя, но весной 2021-го у Анастасии Заворотнюк случился рецидив и ей снова назначили лечение.

Родственники до последних дней скрывали местонахождение звезды сериала «Моя прекрасная няня». О смерти Заворотнюк сообщил её директор Станислав Христов.

«К несчастью, Анастасия умерла», — сказал Христов агентству ТАСС.

Также эта информация подтверждена в её личном блоге.

Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Заворотнюк выписали из онкологической клиники

Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк покорила сердца многих, снявшись в роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

«Ничего в этом страшного нет. И какой смысл пытаться увернуться от того, что открыло мне двери в мир нужных актёров? С этих съёмок, в общем-то, началась моя абсолютно новая жизнь. Поэтому я этой своей героине только благодарна», – рассказывала она.

Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Её мать народная артистка России. Отец был телережиссёром. С раннего детства Анастасия хотела играть в театре. Поэтому упорно стремилась к своей мечте. В свободное время Заворотнюк занималась танцами и музыкой. В 1988–1989 годах она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, однако бросила его. В итоге Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ.

В 2006 году стала заслуженной артисткой России. Известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Провокаторы», по фильмам «Мамы», «Код Апокалипсиса» и ещё трём десяткам киноработ.

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Первым мужем был российский бизнесмен Олаф Шварцкопф. Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке родилось двое детей — дочь Анна и сын Майкл. Третьим супругом артистки стал фигурист Петр Чернышев. У них родилась дочь, которую назвали Мила.

Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк
Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

Читайте также:

Умерла актриса Галина Давыдова, снявшаяся в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова»

Российская актриса умерла после тяжелой болезни

Ушла из жизни актриса Дарья Гончарова, мать Таисии Вилковой
#кино
#болезнь
#лечение
#жизнь
#мать
#бизнесмен
#сми
#звёзды
#отец
#актриса
#диагноз
#мир
#рак
#фигурист
#мок
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк
Актриса Блёданс о смерти Заворотнюк: Она была идеальной женщиной
30 мая 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали самую агрессивную опухоль головного мозга — глиобластому. О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.
Актриса, певица, телеведущая Эвелина Блёданс в беседе с «Радио 1» назвала Анастасию Заворотнюк идеальной женщиной и перфекционисткой во всем.

«Настя — идеальная женщина. Перфекционистка во всем. Конечно же, образы, которые она создала, невероятные. На роль «Прекрасной няни» пол-Москвы претендовало, в том числе и я. Но победила Настя — на тот момент не медийная и не известная, просто Настя своей харизмой и обаянием. Она обладала идеальным лицом, телом, волосами — настоящая актриса. Конечно, очень жаль. Скорбим», — прокомментировала актриса.

Эвелина Блёданс сказала, что жизнь бывает жестокой, но с этим ничего не сделать.

Читайте также:

Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал о методе в лечении рака мозга, который считается революционным
#онкология
#радио
#женщина
#жизнь
#кома
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Супруга Канье Уэста прогулялась по улице без штанов
Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов
28 мая 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Caiaimage/Tom Merton

Супруга рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов. О таком эпатажном поступке сообщило издание The Sun.
Уточняется, что прогулку девушка совершала с мужем. Журналисты увидели ее в откровенном образе, а именно, в боди и черных высоких сапогах, а сам исполнитель вышел в белой куртке с капюшоном, широких брюках и тапках.

Это не первый подобный эксперимент со стороны Бьянки. В откровенном наряде она появлялась в апреле в ресторане. Тогда она выбрала белый топ и трусы с завышенной линией талии, оформленные цветочным принтом.

Сам Канье Уэст недавно был в центре внимания. На рэпера написали заявление за то, что он ударил по лицу мужчину. По словам музыканта, незнакомец приставал к его жене, а представители артиста и вовсе рассказали, что мужчина засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи.

Читайте также:

Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»

Канье Уэст опубликовал Ералаша из «Слова пацана» в сторис

Рэпер Канье Уэст собирается построить собственный город
#мир
#звёзды
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф