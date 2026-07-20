Анатолий Кот рассказал, что Сергей Безруков взял на себя оплату четырёх лет обучения курса
Сергей Безруков оплатил обучение своим студентам во ВГИКе
Актёр Анатолий Кот рассказал, что Сергей Безруков полностью оплатил обучение своего первого актёрского курса во ВГИКе. Об этом он сообщил в шоу «Между дублями».
По словам Кота, его дочь Алиса также училась у Безрукова. Перед поступлением актёр был готов оплачивать её обучение, поскольку бюджетных мест было немного. Однако уже в первый день занятий Сергей Безруков объявил студентам, что все они будут учиться бесплатно.
«Я ему очень благодарен, и, рассказывая эту историю, понимаю, что это невероятный поступок. Когда она поступала, я подготовил котлету денег, потому что там, как всегда, два-три бюджетных места. И встречаемся с Алисой, а она говорит, что Сергей Витальевич сказал: "Я учился бесплатно, и все мои ученики будут учиться бесплатно все четыре года". И он снялся в рекламе и заплатил за всех», — рассказал Анатолий Кот.Как отметил актёр, для Безрукова это был первый курс в качестве мастера во ВГИКе.