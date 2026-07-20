Анатолий Кот рассказал, что Сергей Безруков взял на себя оплату четырёх лет обучения курса

20 июля 2026, 22:55

Сергей Безруков оплатил обучение своим студентам во ВГИКе

Сергей Безруков (Фото: Instagram* / @s_bezrukov)

Актёр Анатолий Кот рассказал, что Сергей Безруков полностью оплатил обучение своего первого актёрского курса во ВГИКе. Об этом он сообщил в шоу «Между дублями».





По словам Кота, его дочь Алиса также училась у Безрукова. Перед поступлением актёр был готов оплачивать её обучение, поскольку бюджетных мест было немного. Однако уже в первый день занятий Сергей Безруков объявил студентам, что все они будут учиться бесплатно.





«Я ему очень благодарен, и, рассказывая эту историю, понимаю, что это невероятный поступок. Когда она поступала, я подготовил котлету денег, потому что там, как всегда, два-три бюджетных места. И встречаемся с Алисой, а она говорит, что Сергей Витальевич сказал: "Я учился бесплатно, и все мои ученики будут учиться бесплатно все четыре года". И он снялся в рекламе и заплатил за всех», — рассказал Анатолий Кот.