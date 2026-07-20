«Что-то умеет»: Андрей Аршавин сравнил Джастина Бибера и Егора Крида

20 июля 2026, 22:16

Аршавин заявил, что Бибер вряд ли смог бы стать звездой российской сцены

Андрей Аршавин (Фото: Instagram* / @andrey.arshavin10)

Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении Джастина Бибера на финале чемпионата мира по футболу. Бывший футболист отметил, что, несмотря на мировую популярность певца, в России ему было бы сложно занять такую же нишу. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По словам Аршавина, на российской эстраде уже есть свой артист похожего формата — Егор Крид.





«Думаю, на российской эстраде Джастин Бибер бы не закрепился. У нас есть свой Егор Крид», — заявил спортсмен.