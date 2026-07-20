Полина Диброва удивила зрителей философским высказыванием в шоу «Мастер игры»

20 июля 2026, 22:31

Фраза Полины Дибровой о жене и любовнице разлетелась по соцсетям

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Во время очередного выпуска шоу «Мастер игры» Полина Диброва произнесла фразу, которая быстро стала предметом обсуждения в Сети.





Зрители уже окрестили её новой цитатой из «золотого фонда».





«Мы не выбираем роли, которые нам отводит судьба. Но мы должны всегда знать, что в одночасье всё может поменяться. И жена может в какой-то момент стать любовницей, а любовница — законной женой», — заявила Полина.