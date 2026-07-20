Полина Диброва удивила зрителей философским высказыванием в шоу «Мастер игры»
Фраза Полины Дибровой о жене и любовнице разлетелась по соцсетям
Во время очередного выпуска шоу «Мастер игры» Полина Диброва произнесла фразу, которая быстро стала предметом обсуждения в Сети.
Зрители уже окрестили её новой цитатой из «золотого фонда».
«Мы не выбираем роли, которые нам отводит судьба. Но мы должны всегда знать, что в одночасье всё может поменяться. И жена может в какой-то момент стать любовницей, а любовница — законной женой», — заявила Полина.Высказывание вызвало бурную реакцию у поклонников шоу. Одни отметили философский смысл сказанного, другие сочли фразу слишком провокационной, а третьи уже начали активно использовать её в мемах и обсуждениях в соцсетях. Особенно активно слова Дибровой обсуждают на фоне повышенного внимания к её личной жизни.