«Ты заслуживаешь всего самого лучшего»: Анастасия Решетова написала письмо себе маленькой

14 октября 2025, 20:14

Анастасия Решетова тронула поклонников посланием себе в детском возрасте

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Модель и предприниматель Анастасия Решетова поделилась в соцсетях трогательным размышлением о том, что бы сказала себе в детстве, если бы могла вернуться назад во времени.





Звезда призналась, что за годы взросления поняла: главное — не бояться, не сомневаться в себе и не позволять другим занижать твою самооценку.





«Я бы подошла к себе маленькой, крепко обняла бы и сказала: "Ничего не бойся. Никогда не сомневайся в себе и не позволяй другим манипулировать тобой, заставлять тебя сомневаться в своей ценности, не давай себя обижать"», — написала Решетова.

«Всё то, что недостойно тебя, — отвалится. Ты поймёшь, что заслуживаешь всего самого лучшего. Рядом будут правильные люди, а ты, наконец, познаешь, что такое настоящая любовь», — добавила она.