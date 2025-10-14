«Ты заслуживаешь всего самого лучшего»: Анастасия Решетова написала письмо себе маленькой
Анастасия Решетова тронула поклонников посланием себе в детском возрасте
Модель и предприниматель Анастасия Решетова поделилась в соцсетях трогательным размышлением о том, что бы сказала себе в детстве, если бы могла вернуться назад во времени.
Звезда призналась, что за годы взросления поняла: главное — не бояться, не сомневаться в себе и не позволять другим занижать твою самооценку.
«Я бы подошла к себе маленькой, крепко обняла бы и сказала: "Ничего не бойся. Никогда не сомневайся в себе и не позволяй другим манипулировать тобой, заставлять тебя сомневаться в своей ценности, не давай себя обижать"», — написала Решетова.Модель добавила, что со временем боль и прошлые травмы уходят, а человек вновь находит внутреннюю гармонию и возвращается к себе настоящему.
«Всё то, что недостойно тебя, — отвалится. Ты поймёшь, что заслуживаешь всего самого лучшего. Рядом будут правильные люди, а ты, наконец, познаешь, что такое настоящая любовь», — добавила она.