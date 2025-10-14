Лера Кудрявцева развеяла слухи о ссоре с Ларисой Гузеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала для Super недавние слухи о якобы конфликте с Ларисой Гузеевой. Она заявила, что её недавние высказывания о лицемерии и двойных стандартах не касаются Гузеевой.
«Это не имеет отношения к Ларисе», — подчеркнула Кудрявцева.Телеведущая также рассказала о своих наблюдениях за фальшью и честностью людей, отметив, что её интуиция редко ошибается. Однако поклонники быстро связали её слова с возможной ссорой после обсуждения спорной темы в её программе.
Слухи усилились после того, как Кудрявцева упомянула Гузееву в контексте обсуждения бизнесмена с проблемами на Бали. В ответ Гузеева выразила обеспокоенность состоянием коллеги.
Кудрявцева уточнила, что между ними нет личной неприязни, и все разговоры о конфликте — лишь домыслы зрителей и СМИ.