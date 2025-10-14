Лера Кудрявцева развеяла слухи о ссоре с Ларисой Гузеевой

14 октября 2025, 20:29

Лера Кудрявцева опровергла слухи о конфликте с Ларисой Гузеевой

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала для Super недавние слухи о якобы конфликте с Ларисой Гузеевой. Она заявила, что её недавние высказывания о лицемерии и двойных стандартах не касаются Гузеевой.







«Это не имеет отношения к Ларисе», — подчеркнула Кудрявцева.