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Анатолий Цой опроверг участие в «Холостяке»: роза осталась без претенденток

Анатолий Цой объяснил кадры, которые приняли за шоу «Холостяк»
Анатолий Цой (Фото: Instagram* / @anatoliytsoy_official)

Анатолий Цой прокомментировал слухи о своём якобы участии в шоу «Холостяк». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Ранее в Сети появились предположения, что за сердце артиста будут бороться 25 девушек, однако эта информация оказалась ошибочной.

По словам певца, причиной обсуждений стали кадры, которые на самом деле были частью фотосессии к его новому альбому. Он подчеркнул, что никакого участия в романтическом телепроекте не планируется, а распространяемые материалы вырваны из контекста.

Так, «розе от холостяка» пока не нашлось адресата — история оказалась лишь фанатской интерпретацией рабочих съёмок.

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