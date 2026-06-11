Анатолий Цой опроверг участие в «Холостяке»: роза осталась без претенденток
Анатолий Цой прокомментировал слухи о своём якобы участии в шоу «Холостяк». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ранее в Сети появились предположения, что за сердце артиста будут бороться 25 девушек, однако эта информация оказалась ошибочной.
По словам певца, причиной обсуждений стали кадры, которые на самом деле были частью фотосессии к его новому альбому. Он подчеркнул, что никакого участия в романтическом телепроекте не планируется, а распространяемые материалы вырваны из контекста.
Так, «розе от холостяка» пока не нашлось адресата — история оказалась лишь фанатской интерпретацией рабочих съёмок.
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