«Я бы переспала с любым из них»: Дженнифер Лопес шокировала откровенным признанием

11 июня 2026, 21:30

Дженнифер Лопес раскрыла список «идеальных мужчин» из культового фильма 90-х

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес дала откровенное интервью своему коллеге по новому фильму «Служебный роман» Бретту Голдстину, где неожиданно открыто высказалась о личных предпочтениях.





В разговоре о криминальной драме 1993 года «Настоящая любовь» актриса вспомнила актёров, которые особенно произвели на неё впечатление. Лопес отметила, что многие из них казались ей невероятно привлекательными, и даже назвала целый список голливудских звёзд, которых она рассматривала в романтическом ключе.



Среди упомянутых ею имён — Кристиан Слейтер, Вэл Килмер, Деннис Хоппер, Кристофер Уокен, Брэд Питт, Джеймс Гандольфини и Гэри Олдмен. При этом артистка не стала смягчать формулировки и прямо подчеркнула степень своего восхищения.





«Я бы переспала с любым из них — это многое говорит о моей тёмной стороне. Все они были чертовски хороши в этом фильме», — высказалась знаменитость.