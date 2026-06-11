«Очень хочу ещё детей»: Тодоренко рассказала о планах на пополнение в семье

11 июня 2026, 19:31

Регина Тодоренко призналась, что мечтает о четвёртом ребёнке

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко рассказала, что не исключает появления ещё одного ребёнка в своей семье. Несмотря на насыщенный рабочий график и воспитание троих сыновей, телеведущая призналась, что мечтает снова стать мамой. Об этом сообщает «ТВ Mail».