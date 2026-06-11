«Очень хочу ещё детей»: Тодоренко рассказала о планах на пополнение в семье
Регина Тодоренко рассказала, что не исключает появления ещё одного ребёнка в своей семье. Несмотря на насыщенный рабочий график и воспитание троих сыновей, телеведущая призналась, что мечтает снова стать мамой. Об этом сообщает «ТВ Mail».
По словам Тодоренко, они с супругом, Влад Топалов, очень любят детей и считают родительство одним из самых важных и счастливых этапов жизни. Однако сейчас супруги стараются найти баланс между семьёй, карьерой и личным временем.
Телеведущая отметила, что для неё важно уделять достаточно внимания каждому ребёнку, а также продолжать развиваться в профессии, участвовать в новых проектах и проводить время с мужем. Именно поэтому вопрос о четвёртом ребёнке пока отложен.
Тодоренко подчеркнула, что рождение ещё одного малыша потребует от семьи дополнительных ресурсов и изменений в привычном укладе жизни. Тем не менее желание вновь стать мамой у неё сохраняется, и в будущем супруги не исключают пополнения в семье.
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