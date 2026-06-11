«Обсуждают — значит я интересна»: MIA BOYKA о критике и популярности

11 июня 2026, 21:06

MIA BOYKA в мировом топе и с миллионами слушателей — хейт подогревает успех

MIA BOYKA (Фото: Instagram* / @miaboyka)

Певица MIA BOYKA оказалась в центре внимания после того, как её трек «Экспонат» вошёл в топ-10 мирового чарта Genius. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».