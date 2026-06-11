«Обсуждают — значит я интересна»: MIA BOYKA о критике и популярности
Певица MIA BOYKA оказалась в центре внимания после того, как её трек «Экспонат» вошёл в топ-10 мирового чарта Genius. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Кроме того, число её уникальных слушателей в странах СНГ превысило 12,5 миллионов, что на данный момент делает её одной из самых прослушиваемых артисток в России.
На фоне растущей популярности и постоянной критики в сети артистка говорит, что относится к хейту спокойно и даже использует его в свою пользу, превращая негативные комментарии в дополнительный охват и вовлечённость. По её словам, обсуждения только усиливают интерес к её персоне и творчеству.
Сама певица подчёркивает, что её музыка имеет мотивирующую цель — повышать самооценку слушательниц и помогать им становиться увереннее в себе. Артистка, сотрудничающая с лейблом VK Records, уверена, что её песни работают именно на этот эффект.
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