Анатолия Кашпировского похоронили на Украине
Анатолия Кашпировского, получившего известность благодаря телевизионным сеансам психотерапии, похоронили в украинской Виннице. По данным SHOT, тело народного целителя доставили в город сегодня, организовав перевозку транзитом через Турцию и Польшу.
На церемонии прощания присутствовали самые близкие Кашпировского. При этом после его смерти у родственников возникли вопросы к обстоятельствам последних дней жизни знаменитого телецелителя.
Алексей Фуштей, которого называют непризнанным сыном Кашпировского, вместе с другим сыном Сергеем обратился к вдове мага Гулизар Чалбашовой. Они потребовали рассказать подробнее о том, как проходило лечение Анатолия Михайловича перед смертью и на основании чего была установлена её причина.
Кашпировский умер 3 октября 2026 года в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Также сообщалось, что за несколько месяцев до кончины у него обнаружили злокачественную опухоль.
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