Анатолия Кашпировского похоронили на Украине

13 октября 2026, 15:49

Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* / @anatoly_kashpirovskiy)

Анатолия Кашпировского, получившего известность благодаря телевизионным сеансам психотерапии, похоронили в украинской Виннице. По данным SHOT, тело народного целителя доставили в город сегодня, организовав перевозку транзитом через Турцию и Польшу.