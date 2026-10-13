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Анатолия Кашпировского похоронили на Украине

Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице
Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* / @anatoly_kashpirovskiy)

Анатолия Кашпировского, получившего известность благодаря телевизионным сеансам психотерапии, похоронили в украинской Виннице. По данным SHOT, тело народного целителя доставили в город сегодня, организовав перевозку транзитом через Турцию и Польшу.



На церемонии прощания присутствовали самые близкие Кашпировского. При этом после его смерти у родственников возникли вопросы к обстоятельствам последних дней жизни знаменитого телецелителя.

Алексей Фуштей, которого называют непризнанным сыном Кашпировского, вместе с другим сыном Сергеем обратился к вдове мага Гулизар Чалбашовой. Они потребовали рассказать подробнее о том, как проходило лечение Анатолия Михайловича перед смертью и на основании чего была установлена её причина.

Кашпировский умер 3 октября 2026 года в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Также сообщалось, что за несколько месяцев до кончины у него обнаружили злокачественную опухоль.

Софья Метелева

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