12 октября 2025, 11:44

Алексей Фаддеев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известный актер театра и кино Алексей Фаддеев в прошлом году в пятый раз стал отцом. Их брак с Глафирой Тархановой, длящийся уже почти два десятилетия, — редкий пример крепкого союза в мире шоу-бизнеса. Что же известно о жизни звездной пары за закрытыми дверями? Кто из них заводится во время ссор? Почему Глафире запрещено ходить дома с макияжем? И в чем секрет их большого семейного счастья? Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Алексея Фаддеева Карьера Алексея Фадеева Личная жизнь: история любви с Глафирой Тархановой Домашние роды Глафиры Тархановой Алексей Фаддеев сегодня

Детство и юность Алексея Фаддеева

Алексей Фаддеев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)



Карьера Алексея Фадеева

Личная жизнь: история любви с Глафирой Тархановой

Глафира Тарханова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«Он меня просит после спектакля умываться. Говорит: "Пожалуйста, я даже тебя обнимать не буду, потому что пришла какая-то там тетя Мотя со сцены какой-то". Потому что иногда у меня боевой раскрас — я прихожу как будто с вечеринки или с дискотеки. Он даже пугается», — делилась Глафира в программе «Кино в деталях» на СТС.

Отношения с Авериным, насилие со стороны мужа и ревность в семье: звезде «Склифосовского» Анне Якуниной 56 лет, как живет актриса

Домашние роды Глафиры Тархановой

Алексей Фаддеев сегодня

«Для меня Глаша — самая красивая и желанная. Конечно, в браке всё важно. Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз пятеро детей и родились», — делился Фаддеев.