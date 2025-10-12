Регулярный секс, домашние роды и ревность: как живет муж Глафиры Тархановой, актёр Алексей Фаддеев
Известный актер театра и кино Алексей Фаддеев в прошлом году в пятый раз стал отцом. Их брак с Глафирой Тархановой, длящийся уже почти два десятилетия, — редкий пример крепкого союза в мире шоу-бизнеса. Что же известно о жизни звездной пары за закрытыми дверями? Кто из них заводится во время ссор? Почему Глафире запрещено ходить дома с макияжем? И в чем секрет их большого семейного счастья? Подробности — в материале «Радио 1».
Детство и юность Алексея ФаддееваАлексей Фаддеев родился 13 октября 1977 года в Рязани в творческой семье. Несмотря на нежелание актера публично обсуждать личное, известно, что его отец, Евгений Фаддеев, был видной фигурой в театральной среде города. Долгие годы он занимал пост заместителя директора Рязанского театра драмы, а позже возглавил Театр на Соборной (местный ТЮЗ).
Неудивительно, что первое появление Лёши на сцене состоялось в пять лет в спектакле «Порог» в родном театре отца. Мальчик также посещал театральный кружок, но его увлечения не ограничивались сценой. В 11 лет он открыл для себя рок-музыку и, проникшись её мощной энергетикой, сам взял в руки барабанные палочки. У него неплохо получалось — юного музыканта даже приглашали в местные коллективы. Кроме того, буйную подростковую энергию он направлял в спорт, увлекаясь боевым искусством айкибудо.
Решающую роль в выборе профессии сыграли походы в кино с отцом. Фильм «Великолепная семёрка» с его сильными героями, сражающимися за справедливость, настолько впечатлил парня, что он твёрдо решил стать актером. Отец его стремление поддержал. А вот с матерью возник конфликт. Когда Алексей окончил школу, она была категорически против актерской карьеры для сына. Однако, заручившись поддержкой отца, Фаддеев-младший настоял на своем. Сначала он поступил в Рязанский институт культуры на режиссуру, а затем отправился покорять Москву и успешно окончил знаменитое Щепкинское училище.
Карьера Алексея ФадееваЕщё будучи студентом, Алексей начал выступать на сцене Малого театра, где ему, в отличие от многих выпускников, сразу стали доверять серьезные роли. За годы работы он сыграл более 30 театральных ролей, часто воплощая образы исторических персонажей в классических постановках. Его кинодебют также начался с телевизионных версий спектаклей Малого театра. Со временем эпизодические роли переросли в полноценные работы в кино и сериалах. Брутальная внешность и харизма предопределили его амплуа — сильный, волевой мужчина, воин, защитник.
Любопытно, что в таких проектах, как «Штрафбат» и «Боец. Рождение легенды», Алексей работал не только как актер, но и как каскадер. На сегодняшний день фильмография актера насчитывает более 60 работ. Среди самых заметных проектов: «Сатисфакция», «Институт благородных девиц», «Курьерский особой важности», «Скиф», историческая драма «Король и шут» и громкая премьера 2024 года — «Маскерад».
Личная жизнь: история любви с Глафирой ТархановойАлексей Фаддеев счастлив в браке с актрисой Глафирой Тархановой. После рождения четвертого сына многие думали, что пара остановится, но летом 2024 года их семья пополнилась долгожданной дочерью. Отдельного внимания заслуживают необычные имена, которые супруги выбирают для своих детей.
Судьбоносная встреча произошла на съемках сериала «Главный калибр». По сценарию их герои должны были флиртовать, но в жизни оба актера так смущались, что едва могли говорить. На тот момент 28-летнего Лёшу все считали неисправимым холостяком, а 22-летняя Глафира заявляла, что с головой ушла в карьеру и не ищет отношений. Однако жизнь распорядилась иначе. Всего через три месяца после знакомства Алексей сделал Глафире предложение, и она, не раздумывая, согласилась. Свадьба была скромной — расписались в присутствии всего четырех друзей. Спустя полгода пара обвенчалась, на этот раз уже с родственниками.
После свадьбы звездную пару ждало столкновение с суровой реальностью. Оказалось, что жить вместе — целое искусство. Одной из первых причин для споров стал грим. Алексей просил жену умываться сразу после спектакля.
«Он меня просит после спектакля умываться. Говорит: "Пожалуйста, я даже тебя обнимать не буду, потому что пришла какая-то там тетя Мотя со сцены какой-то". Потому что иногда у меня боевой раскрас — я прихожу как будто с вечеринки или с дискотеки. Он даже пугается», — делилась Глафира в программе «Кино в деталях» на СТС.Фаддеев также ревностно относился к откровенным нарядам супруги и ее общению с бывшими поклонниками. Известно, что после одной из откровенных сцен в кино, где снималась Тарханова, она больше не соглашалась на подобные роли. Чтобы лучше понимать друг друга и сохранить семью, Глафира пошла учиться на психолога в МГУ. Эти знания помогли супругам выстроить гармоничные отношения.
Домашние роды Глафиры ТархановойЕще одной отличительной чертой их семьи являются домашние роды. Только первого ребенка Глафира рожала в роддоме, всех остальных — дома, в присутствии мужа. Сам Алексей уверяет, что никогда не испытывал при этом психологического дискомфорта. Глафира признавалась, что изначально не планировала такую большую семью, но аборт для нее был неприемлем. Алексей же в вопросах деторождения всегда ориентировался на традиционные ценности.
Алексей Фаддеев сегодняВ 2024 году актер входит в новую для себя роль — отца дочери, продолжая воспитывать пятерых детей и оставаться востребованным в профессии. На вопрос о секрете их с Глафирой счастливого брака он как-то ответил с присущим ему юмором и прямотой.
«Для меня Глаша — самая красивая и желанная. Конечно, в браке всё важно. Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз пятеро детей и родились», — делился Фаддеев.Алексей продолжает служить в Малом театре и активно снимается в кино. Среди его недавних и предстоящих работ — 16-серийная детективная драма «Город тайн» и историческая лента «Илья Муромец», где он, без сомнения, вновь предстанет в образе сильного и решительного героя.