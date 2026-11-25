Андрей Бурковский закрыл последний бизнес в России
Актёр Андрей Бурковский закрыл последний бизнес в РФ. Об этом пишет SHOT.
Последнее ИП артиста прекратило свою деятельность накануне. Оно существовало на протяжении 17 лет — с июня 2009 года — и являлось последним бизнесом Бурковского, продолжавшим функционировать даже после его переезда из России в США.
Актёр не прекращал участвовать в российских проектах и надеялся на дальнейшие приглашения для съёмок. В последний раз он появился на экране в отечественном фильме в 2025 году, исполнив роль профессора в картине «Москва слезам не верит. Всё только начинается».
Сейчас артист обосновался в Соединённых Штатах, где выступает на театральной сцене и проводит актёрские мастер-классы, приносящие ему доход в размере примерно двух миллионов рублей.
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