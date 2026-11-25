«Сильно моложе»: 59-летняя Елена Воробей раскрыла требования к новому избраннику
Елена Воробей рассказала о требованиях к будущему партнёру
59-летняя юмористка Елена Воробей рассказала, что готова снова начать отношения, но выдвигает к потенциальному избраннику несколько требований. О своих предпочтениях артистка сообщила в программе «Ты не поверишь!».
Елена заявила, что хочет видеть рядом с собой молодого и состоятельного мужчину. Разница в возрасте её совершенно не пугает.
«Главное — никаких ограничений. Он моложе? Прекрасно! Он очень сильно моложе? Ещё лучше!» — сказала Воробей.При этом артистка больше не намерена брать на себя финансовые заботы о партнёре и помогать ему решать жизненные проблемы. По словам Елены, ей надоело выступать в роли спонсора, адвоката и психотерапевта для своих возлюбленных.
Коллег по шоу-бизнесу она не рассматривает в качестве потенциальных женихов. Искать пару через приложения для знакомств женщина тоже не собирается. Вместо этого артистка предпочитает бывать в дорогих магазинах и заниматься в тренажёрном зале, рассчитывая встретить там обеспеченного мужчину.