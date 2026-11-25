25 ноября 2026, 14:48

Елена Воробей рассказала о требованиях к будущему партнёру

Елена Воробей (Фото: кадр из программы «Судьба человека»)

59-летняя юмористка Елена Воробей рассказала, что готова снова начать отношения, но выдвигает к потенциальному избраннику несколько требований. О своих предпочтениях артистка сообщила в программе «Ты не поверишь!».





Елена заявила, что хочет видеть рядом с собой молодого и состоятельного мужчину. Разница в возрасте её совершенно не пугает.

«Главное — никаких ограничений. Он моложе? Прекрасно! Он очень сильно моложе? Ещё лучше!» — сказала Воробей.