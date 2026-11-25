«Возникли проблемы»: Иосиф Пригожин заявил, что ищет врача для Валерии
Иосиф Пригожин ищет врача для Валерии после проблем со связками на выступлении
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что ищет врача для своей жены, певицы Валерии.
В беседе с Общественной Службой Новостей Иосиф Игоревич признался, что у артистки появились проблемы со здоровьем во время одного выступления.
«У Валерии шикарный голос, она великолепная исполнительница, но в последнее время ей всё сложнее более трёх часов петь на сцене. Возникли проблемы со связками. И это мешает сейчас Валерии петь на протяжении длительного периода, приходится делать перерывы», — отметил он.Пригожин добавил, что ищет для певицы специалиста, который поможет ей справиться с недугом.