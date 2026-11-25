25 ноября 2026, 15:56

Иосиф Пригожин ищет врача для Валерии после проблем со связками на выступлении

Валерия Перфилова и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что ищет врача для своей жены, певицы Валерии.





В беседе с Общественной Службой Новостей Иосиф Игоревич признался, что у артистки появились проблемы со здоровьем во время одного выступления.

«У Валерии шикарный голос, она великолепная исполнительница, но в последнее время ей всё сложнее более трёх часов петь на сцене. Возникли проблемы со связками. И это мешает сейчас Валерии петь на протяжении длительного периода, приходится делать перерывы», — отметил он.