«Я по профессии артист»: протеже Филиппа Киркорова сравнила себя с Бузовой
Маргарита Овсянникова выразила недовольство сравнению с Бузовой
Маргарита Овсянникова, с недавнего времени пользующаяся покровительством Филиппа Киркорова, рассказала о своём таланте и сопоставила себя с Ольгой Бузовой. Отличия от певицы Овсянникова раскрыла в беседе с POPCAKE.
Маргарита заявила, что, проведя наблюдение за работой Бузовой, она не видела у певицы театральной игры. Овсянникова отметила, что их творчество очень отличается.
«Оля изначально врач? А, географ. А я-то по профессии артист. Я пою, танцую, играю», — сказала блогер.Девушка сообщила, что Бузова любит говорить лёгкие и разлетающиеся на цитаты фразы, которые всем понятны.
«В моем случае я что-нибудь такое ляпну, и все думают: «Что она несет?» А если бы они книжки читали…» — высказалась протеже Филиппа Киркорова.Ранее Филипп Киркоров высказался о сходстве Овсянниковой и Бузовой, заявив, что прекрасно знает характеры обеих знаменитостей.