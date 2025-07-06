«Не гарантирует верности»: вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев женится осенью

06 июля 2025, 15:11

Телеведущий Дмитрий Шепелев женится осенью

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (Фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев свяжет себя узами брака с возлюбленной уже осенью этого года. По информации Kp.ru., телеведущий зарегистрирует отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара уже подала заявление в ЗАГС и активно готовится к предстоящему торжеству.





Дмитрий и Екатерина начали встречаться 9 лет назад, а вместе живут с 2018-го года. Пару свело вместе приложение для знакомств, но позже выяснилось, что их дети посещают одну группу в детском саду. Благодаря дружбе детей их родители нашли своё счастье друг в друге.



Новость о свадьбе Шепелева удивила публику. Продюсер всегда выступал против официального брака, заявляя, что штамп в паспорте не является гарантией верности и гармонии в отношениях.

«Это не добавляет ответственности двум взрослым людям. Не гарантирует, что пара будет работать над отношениями, не гарантирует верности», — сообщил Дмитрий.