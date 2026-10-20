Андрей Губин рассказал, как реанимирует своих хиты

20 октября 2026, 05:51

Андрей Губин заявил, что дарит песни другим артистам

Андрей Губин (Фото: РИА Новости / РИА Новости)

Певец Андрей Губин утверждает, что сейчас не пишет песни для других артистов на коммерческой основе. Вместо этого он порой безвозмездно отдаёт свои композиции и надеется, что тот или иной исполнитель сможет по‑настоящему раскрыть их.





Слова звезды 1990-х прозвучали в беседе с журналистом РИА Новости. По словам артиста, сегодня основным источником его дохода являются средства, полученные за участие в рекламных съёмках.



«Финансовая составляющая, безусловно, влияет на выбор композитора, кому писать песни. Но не со мной. Некоторым я просто так отдаю свои песни, в подарок, потому что песня хорошая. Кто‑то её загубит, а другой артист реанимирует», — пояснил певец.