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Андрей Губин рассказал, как реанимирует своих хиты

Андрей Губин заявил, что дарит песни другим артистам
Андрей Губин (Фото: РИА Новости / РИА Новости)

Певец Андрей Губин утверждает, что сейчас не пишет песни для других артистов на коммерческой основе. Вместо этого он порой безвозмездно отдаёт свои композиции и надеется, что тот или иной исполнитель сможет по‑настоящему раскрыть их.



Слова звезды 1990-х прозвучали в беседе с журналистом РИА Новости. По словам артиста, сегодня основным источником его дохода являются средства, полученные за участие в рекламных съёмках.

«Финансовая составляющая, безусловно, влияет на выбор композитора, кому писать песни. Но не со мной. Некоторым я просто так отдаю свои песни, в подарок, потому что песня хорошая. Кто‑то её загубит, а другой артист реанимирует», — пояснил певец.
Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе. Пик его популярности пришёлся на 1990‑е — тогда он стал одним из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Широкую известность ему принесли такие хиты, как «Мальчик‑бродяга», «Лиза», «Зима‑холода» и «Девушки как звёзды».
Александр Огарёв

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