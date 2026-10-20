Андрей Губин рассказал, как реанимирует своих хиты
Андрей Губин заявил, что дарит песни другим артистам
Певец Андрей Губин утверждает, что сейчас не пишет песни для других артистов на коммерческой основе. Вместо этого он порой безвозмездно отдаёт свои композиции и надеется, что тот или иной исполнитель сможет по‑настоящему раскрыть их.
Слова звезды 1990-х прозвучали в беседе с журналистом РИА Новости. По словам артиста, сегодня основным источником его дохода являются средства, полученные за участие в рекламных съёмках.
«Финансовая составляющая, безусловно, влияет на выбор композитора, кому писать песни. Но не со мной. Некоторым я просто так отдаю свои песни, в подарок, потому что песня хорошая. Кто‑то её загубит, а другой артист реанимирует», — пояснил певец.Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе. Пик его популярности пришёлся на 1990‑е — тогда он стал одним из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Широкую известность ему принесли такие хиты, как «Мальчик‑бродяга», «Лиза», «Зима‑холода» и «Девушки как звёзды».