SHAMAN удивил подписчиков брутальным видео с топором
Певец SHAMAN побрился топором и назвал себя русским мужиком
Музыкальный исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, опубликовал ролик, который вызвал у фанатов противоречивые эмоции. Видео появилось в его телеграм-канале.
В нём исполнитель хита «Я — русский» демонстрирует весьма экстремальный способ избавления от щетины с помощью топора. Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Одни поклонники горячо поддержали артиста, назвав его «настоящим мужчиной», «красавчиком» и «нашим слонярой». Другие же сочли перформанс излишне провокационным и увидели в нём издёвку.
«Я русский мужик», — подписал кадры артист.Это не первый подобный ролик от SHAMAN в таком образе. Ранее он выкладывал видео, где в той же стилистике выполнил девять отжиманий. И тогда реакция фанатов тоже была сдержанной.