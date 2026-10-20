SHAMAN удивил подписчиков брутальным видео с топором

20 октября 2026, 05:20

Певец SHAMAN побрился топором и назвал себя русским мужиком

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, опубликовал ролик, который вызвал у фанатов противоречивые эмоции. Видео появилось в его телеграм-канале.





В нём исполнитель хита «Я — русский» демонстрирует весьма экстремальный способ избавления от щетины с помощью топора. Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Одни поклонники горячо поддержали артиста, назвав его «настоящим мужчиной», «красавчиком» и «нашим слонярой». Другие же сочли перформанс излишне провокационным и увидели в нём издёвку.

Ярослав Дронов (Скриншот видео: Telegram @shaman_channel)

«Я русский мужик», — подписал кадры артист.