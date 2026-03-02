Андрей Губин заявил, что в российском шоу-бизнесе нет гениев

02 марта 2026, 12:53

Андрей Губин раскритиковал Ани Лорак, Zivert и Мари Краймбрери

Андрей Губин (Фото: кадр из шоу «Суперстар!» на НТВ)

Певец Андрей Губин резко высказался о современной отечественной эстраде в интервью Ксении Собчак.