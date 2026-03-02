Андрей Губин заявил, что в российском шоу-бизнесе нет гениев
Певец Андрей Губин резко высказался о современной отечественной эстраде в интервью Ксении Собчак.
Артист признался, что не считает нынешнюю музыкальную индустрию богатой на по-настоящему выдающихся исполнителей и заявил, что сегодня в шоу-бизнесе, по его мнению, отсутствуют гении.
Губин прошёлся сразу по нескольким популярным артистам. Так, творчество Мари Краймбрери он оценил скептически, дав понять, что не видит в нём высокого художественного уровня. О Zivert певец высказался более сдержанно: отметил её внешнюю привлекательность и востребованность, однако усомнился в глубине творчества.
При этом к Ольге Бузовой артист, по его словам, относится хорошо, без явного негатива. В адрес Александра Панайотова прозвучала критика — по мнению Губина, несмотря на сильный вокал и выступления без фонограммы, тембр певца кажется ему неинтересным. Зато он отдельно отметил голос группы Моя Мишель, назвав его удачным.
Самой нелюбимой певицей Губин назвал Ани Лорак, заявив, что искусство должно отражать душу артиста, а современная эстрада, по его мнению, часто сводится к «громкости» и внешнему эффекту.
Также исполнитель признался, что испытывает неловкость за некоторых коллег по сцене 90-х и вновь раскритиковал выступления Сергея Жукова, отметив, что не понимает популярности подобных концертов у широкой аудитории.
