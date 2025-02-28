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Андрей Макаревич* намерен возродить программу «Смак»

Mash: Макаревич* планирует возвращение программы «Смак»
Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Солист «Машины времени» Андрей Макаревич* планирует перезапустить свою программу «Смак». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что музыкант уже нашел бизнес-партнера. Согласно информации канала, Макаревич* позвал одного из продюсеров «Рецепта на миллион» Павла Судакова, который стоял у истоков «Смака» в 90-х в качестве режиссера.

В какой стране будет сниматься кулинарное шоу, в настоящее время неизвестно. Напомним, последний раз кулинарное шоу вёл Иван Ургант — пока оно не закрылось в 2018 году.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**Запрещен в РФ
#бизнес
#музыкант
#шоу
#повар
#рф
Муж Ирины Пинчук подробно рассказал о переписках с другими девушками
28 февраля 2025, 10:14

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Telegram @pinchulli)

Драма в семье бывших участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна продолжается. Девушка намерена подать на развод из-за измен супруга, доказательства которых попали в сеть.
На днях Чобаняну пришлось съехать на другую квартиру. Пинчук выгнала мужа, увидев его сообщения подруге семьи Карине.

«Появляется одна мадмуазель, которая пишет Ире: "Арай был в массажном салоне и снимал трех девушек. Он там дул шары, занимался с ними интимом". А этого не было! Ира выкладывает все в сторис, разносит меня», — говорил Чобанян в VK-шоу «Медийные двери».

Мужчина связался с предполагаемой свидетельницей его измены. Он попросил девушку доказать сказанное любыми способами, однако та этого сделать не смогла. Примечательно, что участник реалити подтвердил, что все-таки появлялся в злополучном месте.

Арай также отрицает любую интимную связь на стороне. По его словам, все переписки с подругами не флирт, а своеобразный юмор. Бывший участник известной телестройки хоть и мог пригласить девушку домой, но лишь в шутку.

Напомним, на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками.

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#семьи
#шоу
#мужчина
#юмор
#измена
#брак
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«Он доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику»: Саша Черно обвиняет бывшего мужа в болезнях сына
Саша Черно обвиняет бывшего мужа в болезнях сына
28 февраля 2025, 09:48

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)

Скандалы между экс-супругами Сашей Черно и Иосифом Оганесяном происходят на регулярной основе. Из-за того, что их маленький сын попал в реанимацию, стороны вновь начали обвинять друг друга в произошедшем.
По мнению Оганесяна, Черно не может уследить за ребенком и постоянно пьет, не заботясь о его самочувствии. Мужчина намерен забрать у бывшей жены сына, когда наступит подходящий момент.

После обвинений Иосифа поклонники начали осуждать Сашу, однако она не стала молчать и ответила на многочисленные обвинения.

Женщина не скрывает, что накануне вместе с сыном она навестила приятелей, а когда они вернулись домой, то мальчику стало плохо, и его увезли в реанимацию. Черно сразу же позвонила Оганесяну и попросила его приехать в больницу, на что мужчина ответил: «А что мне там делать?».

«Все, что происходит с ребенком — целиком и полностью его вина! Он доводит и доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику. Виноваты не мы оба, виноват только он! Все стрессы только из-за него», — заявляет звезда «Дома-2».

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#дома
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#реанимация
#ребёнок
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Анфиса Чехова столкнулась с увольнением из-за лишнего веса
Актриса Анфиса Чехова вспомнила, что ее уволили из-за пышной фигуры
28 февраля 2025, 09:24

Анфиса Чехова (Фото: Telegram-канал @aachekhova)

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, что сталкивалась с унижениями в карьере из-за своей пышной фигуры. Об этом сообщает «СтарХит».
«Наш шеф-редактор Олег увольнял меня с формулировкой: "Ты не влезаешь в кадр", хотя, когда я пришла вести эту программу, я была полнее — я похудела в процессе съемок», — рассказала Чехова.

Артистка считает, что некоторые люди пользовались ее закомплексованностью для того, чтобы «что-то объяснить». Уточняется, что телеведущая боролась с лишним весом большую часть своей жизни. По словам Анфисы, ей удалось улучшить свою физическую форму только после того, как она полностью изменила мышление.

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#шоу-бизнес
#телевидение
#здоровье
#похудение
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Исполнительницы хита «Сигма-бой» ​сказали, что будут рады поработать с Бузовой
28 февраля 2025, 06:35

Светлана Чертищева и Мария Янковская (Фото: скриншот видео telegram @betsy_girl с посещения RU.TV)

Юные звезды Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, покорившие мир хитом «Сигма-бой», признались, что не против записать дуэт с Ольгой Бузовой. Девочки поделились своими симпатиями к коллегам по сцене, о чем рассказала редакция 7Дней.ru.
Исполнительницы «Сигма-бой» буквально ворвались на музыкальную сцену, когда их трек попал в танцевальный чарт Billboard. Теперь эти школьницы из России выступают наравне с большими звездами, а их доходы растут с каждым днем. Предложений о совместной работе хоть отбавляй.

Девочки не скрывают, кого из артистов уважают, а с кем хотели бы спеть. Для потенциального совместного исполнения они выделили Ольгу Бузову и Клаву Коку. Также им по душе творчество Димы Билана. При этом Тимоти с Николаем Басковым получили более безразличную оценку в силу разницы в возрасте с молодыми исполнительницами (одной из них 12, а другой 11 лет).

«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
Интересно, что Бэтси учится в той же школе, где когда-то училась Бузова, но лично они не пересекались. Ранее молодая звезда упоминала, что плохо знает песни Ольги Бузовой — она была слишком юной в период «наибольшей популярности» старшей исполнительницы.

Бэтси и Мария также рассказали, что деньги пока главным образом тратят не на себя, а на близких.

«Покупаю им подарки на какие-то праздники. Вот, например, у моего папы первого марта день рождения, я уже выбрала ему подарок, и этот подарок будет очень неожиданным», — пообещала порадовать отца Бэтси в эфире шоу «Статус: в Сети» на RU.TV.
Автор хита «Сигма-бой» — отец Бэтси, композитор Михаил Чертищев. Он написал песню вместе с рокером Муккой. Трек вышел в прошлом году.

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«Заставляю звонить себе силой мысли»: певец Робби Уильямс перестал видеть НЛО, но «стал» экстрасенсом
#деньги
#творчество
#подарки
#день рождения
#праздники
#шоу
#доходы
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«Заставляю звонить себе силой мысли»: певец Робби Уильямс перестал видеть НЛО, но «стал» экстрасенсом
Daily Mail: Певец Робби Уильямс якобы обнаружил у себя экстрасенсорные способности
28 февраля 2025, 04:17

Робби Уильямс (Фото: Instagram* @robbiewilliams)

Знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что больше не замечает НЛО, зато у него проявились экстрасенсорные способности. Об этом заявлении музыканта сообщили 23 февраля в Daily Mail.
Недавно в подкасте Weaponized, посвященном неопознанным объектам, 51-летний артист признался, что после рождения четверых детей его встречи с пришельцами прекратились. Это связано с тем, что теперь все его внимание сосредоточено на семье.

Уильямс, долгие годы увлекавшийся темой инопланетян, раньше утверждал, что часто видел их корабли и даже шары света, которые считал внеземными существами. В 2020 году он якобы общался с призраками, а в апреле 2024 года был уверен, что пришельцы выбрали его своим посланником. Они приблизились к нему настолько, говорил Робби, что он мог бы кинуть в НЛО теннисный мяч.

Теперь же Уильямс замечает у себя необычные способности: если он думает о человеке, тот сразу звонит или пишет ему. Такие случаи происходят слишком часто, чтобы считать их случайностью, твердил в подкасте певец.

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#певец
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