Андрей Макаревич* намерен возродить программу «Смак»

Юные звезды Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, покорившие мир хитом «Сигма-бой», признались, что не против записать дуэт с Ольгой Бузовой. Девочки поделились своими симпатиями к коллегам по сцене, о чем рассказала редакция 7Дней.ru.