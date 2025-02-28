Андрей Макаревич* намерен возродить программу «Смак»

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)
Солист «Машины времени» Андрей Макаревич* планирует перезапустить свою программу «Смак». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что музыкант уже нашел бизнес-партнера. Согласно информации канала, Макаревич* позвал одного из продюсеров «Рецепта на миллион» Павла Судакова, который стоял у истоков «Смака» в 90-х в качестве режиссера.
В какой стране будет сниматься кулинарное шоу, в настоящее время неизвестно. Напомним, последний раз кулинарное шоу вёл Иван Ургант — пока оно не закрылось в 2018 году.
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Шеф-повар Шмаков из Москвы отсудил у Андрея Макаревича* товарный знак «Смак»
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
**Запрещен в РФ
В какой стране будет сниматься кулинарное шоу, в настоящее время неизвестно. Напомним, последний раз кулинарное шоу вёл Иван Ургант — пока оно не закрылось в 2018 году.
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«Обманули, рассказав о красивой легкой жизни в Израиле»: Андрей Макаревич* рассказал о пьющих и тоскующих эмигрантах из России
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Шеф-повар Шмаков из Москвы отсудил у Андрея Макаревича* товарный знак «Смак»
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова