Андрей Макаревич* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Музыкант Андрей Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле. Первым на продажу он выставил свой обеденный стол с пятнами от вина. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Накануне 71-летний певец через интернет продал свой кухонный стол и 8 стульев с соломенным покрытием. В объявлении он указал, что стол в идеальном состоянии и изготовлен из благородной древесины.
Уточняется, что продажу имущества Макаревич* объяснил ремонтом. Согласно информации канала, мебель из израильского дома лидера «Машины времени» купили за несколько дней.
В настоящее время уехавший из России рокер зарабатывает продажей вина и корпоративами для россиян за рубежом.
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*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Уточняется, что продажу имущества Макаревич* объяснил ремонтом. Согласно информации канала, мебель из израильского дома лидера «Машины времени» купили за несколько дней.
В настоящее время уехавший из России рокер зарабатывает продажей вина и корпоративами для россиян за рубежом.
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*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Екатерина Коршунова