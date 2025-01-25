«Обманули, рассказав о красивой легкой жизни в Израиле»: Андрей Макаревич* рассказал о пьющих и тоскующих эмигрантах из России

Андрей Макаревич* (фото: соцсети)
Музыкант Андрей Макаревич* рассказал о непростой жизни в Израиле и вспомнил о живущем в Москве сыне.
Фронтмен рок-группы «Машина времени» три года назад переехал в Израиль. Сейчас он вместе с женой Эйнат Кляйн и сыном Эйтаном живёт в районе Кейсарии. За годы жизни за рубежом он сильно разочаровался в новой стране и рассказал, как в ней живут другие эмигранты из России.
Макаревич* отметил, что в Израиле немало россиян, которые продолжают смотреть российское телевидение, пить водку и тосковать.
Он поделился, что начал чаще заниматься языком, уже почувствовал какой-то сдвиг. Однако применить знания негде.
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Макаревич* отметил, что в Израиле немало россиян, которые продолжают смотреть российское телевидение, пить водку и тосковать.
«Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую легкую жизнь в Израиле – их обманули. Если в них говорила их еврейская кровь, тогда, черт возьми, сделай хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином. А не просто иметь синий паспорт в кармане», – выразился артист.Также музыкант рассказал, что ещё в России начал учить иврит, однако безрезультатно. Не получается это сделать и сейчас, даже во время жизни в Израиле. И виноваты в этом, по словам артиста, местные продавцы.
Он поделился, что начал чаще заниматься языком, уже почувствовал какой-то сдвиг. Однако применить знания негде.
«Я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: "Здравствуйте, Андрей Вадимович". И всё разбилось», – рассказал Макаревич*.Кроме того, рокер рассказал, что поначалу оказывал помощь украинцам, но финансировать ВСУ не намерен, поскольку переживает за сына Ивана, который стал успешным актёром в России. Он снялся во многих фильмах и сериалах, в том числе в нашумевшем «Слове пацана. Кровь на асфальте».
«Я для украинцев всё равно русский. «...» Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына. Жуткая ситуация», – заявил артист.Читайте также:
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова