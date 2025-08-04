В Москве экстренно госпитализировали певца Александра Розенбаума
Известного российского музыканта Александра Розенбаума госпитализировали в одну из московских клиник с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает mk.ru.
Отмечается, что накануне состояние 73-летнего певца резко ухудшилось, поэтому его экстренно доставили в больницу. Розенбаума положили в одно из лучших отделений, где в настоящее время ему проводят курс терапии.
Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Напомним, что в 2023 году Розенбауму провели серьёзную операцию из-за диагностированного венозного тромба.
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