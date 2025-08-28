Андрей Макаревич* получил три подсолнуха в Батуми и покинул концерт
Российский артист Андрей Макаревич* получил всего три подсолнуха на своем выступлении в Батуми и спешно покинул концерт. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как стало известно изданию, Макаревич* вместе со своей супругой устроили дегустацию вина собственного производства. Гости отдали по 7,5 тысяч рублей, чтобы попасть на мероприятие. По словам зрителей, площадка была полупустой.
Ожидалось, что Макаревич* не только расскажет гостям об алкоголе, но и исполнит свои старые хиты. Этого зрители не получили и довольствовались лишь тремя песнями исполнителя. После лидер группы «Машина времени» сделал несколько снимков с фанатами, забрал подаренные ему три подсолнуха и спешно покинул концерт.
