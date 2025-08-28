Андрей Макаревич* получил три подсолнуха в Батуми и покинул концерт

28 августа 2025, 10:20

Андрей Макаревич* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российский артист Андрей Макаревич* получил всего три подсолнуха на своем выступлении в Батуми и спешно покинул концерт. Об этом сообщает telegram-канал Shot.