«Чуть не сожрали»: Андрей Макаревич* рассказал о нападении акулы на супругу

27 июля 2025, 16:29

Андрей Макаревич* рассказал, как на его жену напала акула

Андрей Макаревич* и Эйнат Кляйн (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Андрей Макаревич* рассказал о жутком происшествии, которое едва не стоило жизни его жены. Слова музыканта приводит Газета.Ru.





Макаревич* выбрал для себя весьма опасное хобби, взявшись за изучение акул. Но его жену Эйнат Кляйн данное увлечение едва не лишило жизни — на девушку напала акула.



Андрей Вадимович* рассказал, что супругу спасло лишь чудо — хищница укусила за кислородный баллон, который висел на спине его супруги.

«Для меня была неожиданной моя реакция: я находился в метрах трёх, надо было броситься, но я окаменел, а в голове застряла мысль: «Вот так оно и бывает!» Мальчик с девочкой, которые нас туда привели, бросились на акулу», — рассказал музыкант.