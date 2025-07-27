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«Чуть не сожрали»: Андрей Макаревич* рассказал о нападении акулы на супругу

Андрей Макаревич* рассказал, как на его жену напала акула
Андрей Макаревич* и Эйнат Кляйн (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Андрей Макаревич* рассказал о жутком происшествии, которое едва не стоило жизни его жены. Слова музыканта приводит Газета.Ru.



Макаревич* выбрал для себя весьма опасное хобби, взявшись за изучение акул. Но его жену Эйнат Кляйн данное увлечение едва не лишило жизни — на девушку напала акула.

Андрей Вадимович* рассказал, что супругу спасло лишь чудо — хищница укусила за кислородный баллон, который висел на спине его супруги.

«Для меня была неожиданной моя реакция: я находился в метрах трёх, надо было броситься, но я окаменел, а в голове застряла мысль: «Вот так оно и бывает!» Мальчик с девочкой, которые нас туда привели, бросились на акулу», — рассказал музыкант.
Маккаревич* добавил, что в полной мере удовлетворил свою любовь к акулам, аргументировав это тем, что «жену было бы жалко».

*признан Минюстом РФ иноагентом.
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Ольга Щелокова

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