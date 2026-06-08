08 июня 2026, 13:43

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Музыкант Андрей Макаревич* с семьёй попал под ракетный обстрел со стороны Ирана. Как сообщает Telegram-канал SHOT, снаряд повредил их дом.





Обломки ракеты упали на израильский дом и участок 72-летнего лидера «Машины времени» и его 42-летней супруги Эйнат Кляйн в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате разбилось, куски металла засыпали сад.



Кляйн рассказала, что иранский обстрел застал их семью по пути из гостей домой. По словам жены Макаревича*, им пришлось долго лежать на земле и наблюдать за проезжающими экстренными службами. Никто из членов семьи не пострадал.

«В общем, во всём следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!» — заявила Эйнат.