Стивен Сигал раскрыл истинную причину продажи особняка в Подмосковье

08 июня 2026, 13:15

Стивен Сигал объяснил продажу дома на Рублёвке площадью 500 квадратных метров

Стивен Сигал (Фото: www.kremlin.ru)

Американский актёр и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал продаёт свой дом в Подмосковье. В беседе с ТАСС он объяснил это решение.





Сигал заявил, что хочет улучшить жилищные условия.

«Я просто увеличиваю размеры жилья», — пояснил он.