Стивен Сигал раскрыл истинную причину продажи особняка в Подмосковье
Стивен Сигал объяснил продажу дома на Рублёвке площадью 500 квадратных метров
Американский актёр и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал продаёт свой дом в Подмосковье. В беседе с ТАСС он объяснил это решение.
Сигал заявил, что хочет улучшить жилищные условия.
«Я просто увеличиваю размеры жилья», — пояснил он.Актёр выставил особняк на Рублёвке в конце января. Площадь объекта составляет 500 квадратных метров. В него входят двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседка для барбекю. Сигал стремится найти более просторное жильё, поэтому и решил продать текущую недвижимость.
Ранее Стивен Сигал рассказал, что думает о российской культуре. По его словам, она намного богаче национальных традиций других государств.