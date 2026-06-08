Галкин* во второй раз за полтора месяца провёл корпоратив для украинской элиты

08 июня 2026, 10:23

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Иноагент Максим Галкин* второй раз за полтора месяца провёл украинский корпоратив. Комик появился на дне рождения «Мисс Украина» вместе с Екатериной Варнавой, Светланой Лободой и экс-резидентом Comedy Club. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.