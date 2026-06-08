Галкин* во второй раз за полтора месяца провёл корпоратив для украинской элиты
Иноагент Максим Галкин* второй раз за полтора месяца провёл украинский корпоратив. Комик появился на дне рождения «Мисс Украина» вместе с Екатериной Варнавой, Светланой Лободой и экс-резидентом Comedy Club. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Галкин* выступил основным ведущим дня рождения модели и обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паши. Организаторы провели праздник на роскошной вилле во французском Сен-Тропе.
Вечеринку на 30 человек вели юмористка Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон — в нулевых он выступал в шоу вместе с Александром Незлобиным. Галкин* развлекал гостей песнями, в том числе композицией, которую он записал в дуэте с Аллой Пугачёвой.
Однако в этот раз комик пел один: вместо супруги на сцене с ним стояла именинница. Кроме того, на празднике выступила Светлана Лобода — помимо своих песен она исполнила композицию Валерия Меладзе. Все песни и интерактивы прозвучали на русском языке.
Читайте также: