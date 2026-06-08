«Никуда не поеду»: Анита Цой отменила летний отпуск ради огурцов и кимчи
Певица Анита Цой проведёт лето без отдыха и займётся поставками солений в Индию
Певица Анита Цой на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» сообщила, что не будет брать отпуск летом 2026 года. Она планирует сконцентрироваться на своём бизнесе.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка заявила, что полностью готова к жаркому сезону. Все её мысли сейчас занимает ферма.
«Никуда не поеду, буду развивать свою продукцию и выпускать песни. У меня сейчас план «х». Вообще не хочу ни в какой отпуск. Думаю, что и здесь загорю», — поделилась певица.По словам Цой, бизнес по поставкам солений успешно развивается. Она рассказала, что в планах — выйти на рынок Индии.
«Мне кажется, что сейчас всё возможно и это даже приветствуется. Они к нам везут, а мы к ним. Пакистан уже ест, Казахстан ест, Беларусь ест. То есть все наши республики нормально едят. Моя задача — раскрыть больше сетевых магазинов, чтобы наш продукт мог удовлетворить всех желающих», — призналась артистка.Она добавила, что в настоящий момент собирается отправлять в Гонконг свою продукцию.