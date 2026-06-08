«Никуда не поеду»: Анита Цой отменила летний отпуск ради огурцов и кимчи

08 июня 2026, 12:59

Певица Анита Цой проведёт лето без отдыха и займётся поставками солений в Индию

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Певица Анита Цой на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» сообщила, что не будет брать отпуск летом 2026 года. Она планирует сконцентрироваться на своём бизнесе.





В беседе с «Газетой.Ru» артистка заявила, что полностью готова к жаркому сезону. Все её мысли сейчас занимает ферма.

«Никуда не поеду, буду развивать свою продукцию и выпускать песни. У меня сейчас план «х». Вообще не хочу ни в какой отпуск. Думаю, что и здесь загорю», — поделилась певица.

«Мне кажется, что сейчас всё возможно и это даже приветствуется. Они к нам везут, а мы к ним. Пакистан уже ест, Казахстан ест, Беларусь ест. То есть все наши республики нормально едят. Моя задача — раскрыть больше сетевых магазинов, чтобы наш продукт мог удовлетворить всех желающих», — призналась артистка.