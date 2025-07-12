Андрей Малахов раскрыл заработки ведущих частных ТВ-каналов

12 июля 2025, 18:09

Андрей Малахов заявил, что ведущие частных ТВ-каналов получают от $1 млн в год

Андрей Малахов (Фото: Телеграм/and_malakhov)

Андрей Малахов в интервью бизнесмену Петру Коваленко рассказал о заработках звезд российского телевидения. По его словам, ведущие частных ТВ-каналов могут получать от одного миллиона долларов в год, но с одним условием — они не смогут появляться в других телепроектах.