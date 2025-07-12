Андрей Малахов раскрыл заработки ведущих частных ТВ-каналов
Андрей Малахов в интервью бизнесмену Петру Коваленко рассказал о заработках звезд российского телевидения. По его словам, ведущие частных ТВ-каналов могут получать от одного миллиона долларов в год, но с одним условием — они не смогут появляться в других телепроектах.
Малахов отметил, что «срочные» договоры на ТВ — давняя практика. По его словам, такие контракты чаще заключают с раскрученными медийными персонами, такими как: Ольга Бузова, Елена Летучая и Ксения Бородина.
Особенно выгодно, когда ведущий является сопродюсером программы, как, например, сам Малахов или Елена Малышева. В этом случае доходы значительно выше.
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