Возлюбленная Павла Дурова рассказала, как привлечь миллиардера

12 июля 2025, 15:50

Юлия Вавилова (Фото: Телеграм/julivavilovaa)

Юлия Вавилова, возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, поделилась с подписчицами формулой, как привлечь миллиардера. Ее ответ по этой теме опубликовала в личном блоге Мария Погребняк.





Исходя из ее слов, дело вовсе в элитных вечеринках, как бы предположили многие, а в глубокой работе над собой. Девушка считает, что нужный человек притянется естественным образом, когда женщина сосредоточится на собственном развитии.

«Ответ всегда один — сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем», — заверила 25-летняя переводчица.