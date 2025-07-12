Возлюбленная Павла Дурова рассказала, как привлечь миллиардера
Юлия Вавилова, возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, поделилась с подписчицами формулой, как привлечь миллиардера. Ее ответ по этой теме опубликовала в личном блоге Мария Погребняк.
Исходя из ее слов, дело вовсе в элитных вечеринках, как бы предположили многие, а в глубокой работе над собой. Девушка считает, что нужный человек притянется естественным образом, когда женщина сосредоточится на собственном развитии.
«Ответ всегда один — сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем», — заверила 25-летняя переводчица.Напомним, Вавилова почти год встречается с Дуровым. Она во всем поддерживает бизнесмена и остается рядом в сложных ситуациях. К примеру, прошлым летом сопровождала его даже во время ареста во Франции. Тогда из-за стресса она пережила личную трагедию — потеряла ребенка, о чем позже рассказала в соцсетях.