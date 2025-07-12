На фестивале в Беларуси назвали богатейшего артиста РФ
На фестивале «Славянский базар в Витебске» ведущий Владимир Березин назвал Юрия Антонова самым богатым артистом России. 80-летний певец появился на мероприятии как почетный гость. Об этом пишет издание «7Дней.ru».
Легенда российской эстрады действительно может похвастаться своим состоянием. По данным «Пятого канала», на территории подмосковного особняка у него имеется чуть ли собственный зоопарк. Среди домашних питомцев — 40 кошек, 17 собак, 20 белок, а также павлины, фазаны, утки, гуси и декоративные рыбки. Только на корма уходит не менее 50 тысяч рублей в месяц.
Ни для кого не секрет, что в списках богатейших российских артистов также фигурируют Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Надежда Кадышева, которая внезапно обрела популярность среди молодежи.
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