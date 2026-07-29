Регина Тодоренко призналась, что мечтает о дочери после рождения трёх сыновей
Регина Тодоренко рассказала, что справляться с большой семьёй непросто
Регина Тодоренко откровенно рассказала о жизни многодетной мамы. Телеведущая призналась, что воспитывать троих сыновей непросто, однако несмотря на усталость, она всё ещё мечтает однажды стать мамой девочки.
В подкасте «До звезды» супруга Влада Топалова рассказала, что сейчас буквально «зашивается». По словам Регины, с бытовыми делами ей помогают няни — они берут на себя часть домашних обязанностей, благодаря чему у неё появляется возможность немного передохнуть и больше времени проводить с детьми.
«Мне всё это очень тяжело даётся. Но девочку очень хочу. Очень! Но только естественным путём. Если суждено быть мамой мальчиков, я тоже счастлива. Пока что моего жизненного ресурса хватает на троих сыновей и одного мужа», — призналась телеведущая.Тодоренко также с юмором рассказала, что после рождения третьего ребёнка семья столкнулась с неожиданными бытовыми трудностями. По её словам, теперь им часто не хватает места — они уже не помещаются в обычном такси или одном купе поезда. Регина пошутила, что к материнскому капиталу стоило бы добавлять ещё и дополнительные квадратные метры жилья.