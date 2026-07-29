Эрлинг Холанн раскрыл секреты своей строгой диеты

29 июля 2026, 22:15

Футболист Эрлинг Холанн признался, что ест 6 тысяч калорий в день

Эрлинг Холанн (Фото: Instagram* / @erling)

Эрлинг Холанн редко позволяет себе привычные сладости вроде капучино с круассаном. Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» тщательно следит за питанием и признаётся, что во многом вдохновляется подходом Криштиану Роналду к режиму и восстановлению.





В документальном фильме «Haaland: The Big Decision» футболист рассказал, что ежедневно съедает около 6000 калорий и придерживается шестиразового питания. При этом во время матчей и тренировок он тратит примерно 2500 калорий — значительно больше, чем среднестатистический человек.



В рацион Холанна входят курица, паста, стейки, рыба, яйца, овощи, сырое молоко и мёд. Однако самым необычным выбором форварда стали субпродукты — именно их он считает особенно полезными для организма.





«Вы такое не едите, но я забочусь о своём теле. Я думаю, что важнее всего есть качественную еду — и желательно, чтобы она была от местных производителей. Говорят, что мясо вредно. Какое? Котлета в "Макдональдсе"? Или мясо, которое даёт корова с соседней фермы? Я ем сердце и печень», — рассказал футболист.