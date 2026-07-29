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Игорь Крутой отпраздновал 72-летие и с юмором обыграл свой возраст

Игорь Крутой признался, что с годами иначе стал воспринимать день рождения
Игорь Крутой (Фото: Instagram* / @igorkrutoy65)

29 июля свой день рождения отмечает Игорь Крутой. Известному композитору, продюсеру и певцу исполнилось 72 года. В первые минуты после полуночи артист вышел на связь с поклонниками и поделился праздничным роликом в личном блоге.



В видео Крутой показал свой домашний праздник. Музыкант находился в рабочем кабинете, а для торжества выбрал сдержанный и элегантный образ — синюю рубашку, классические джинсы и пиджак. Перед ним стоял праздничный торт со свечами в виде цифр «27».

Крутой решил пошутить над своим возрастом и сначала показал архивные семейные фотографии, вспомнив разные моменты своей жизни. Затем композитор переставил свечи на торте, превратив «27» в настоящие «72».

Праздничную публикацию артист сопроводил трогательным обращением к поклонникам. Крутой отметил, что с возрастом день рождения для него перестал быть просто поводом для шумного празднования и стал возможностью остановиться, вспомнить важные события и оценить пройденный путь.

Композитор получил множество поздравлений от коллег и поклонников, которые пожелали ему здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

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