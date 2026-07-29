Игорь Крутой отпраздновал 72-летие и с юмором обыграл свой возраст

29 июля 2026, 21:36

Игорь Крутой признался, что с годами иначе стал воспринимать день рождения

Игорь Крутой (Фото: Instagram* / @igorkrutoy65)

29 июля свой день рождения отмечает Игорь Крутой. Известному композитору, продюсеру и певцу исполнилось 72 года. В первые минуты после полуночи артист вышел на связь с поклонниками и поделился праздничным роликом в личном блоге.