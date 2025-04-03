«Анджелина будет моделью»: Виктория Боня показала дочь перед съёмками в Милане – видео

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)
Виктория Боня воссоединилась с дочерью Анджелиной, которая ещё недавно жила и училась в частной школе в Британии. Девочке там очень не нравилось, поэтому телезвезда и её бывший бойфренд Алекс Смерфит решили перевести ребёнка в учебное заведение во Франции. Теперь подросток стала ближе в маме, которая проживает в Монако.
Накануне Боня сообщила, что отправилась с дочерью в небольшое путешествие.
Сегодня состоялась сама съёмка. Боня опубликовала бэкстейдж, запечатлев дочь во время работы перед камерой. Анджелина надела джинсы с зауженной талией и белый лонгслив. Девушка уверенно чувствовала себя перед камерой, прислушивалась к фотографу и советам опытной родительницы.
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«Мы с Анджелиной едем в Милан для съёмки косметики моего бренда. Едем налегке. И Энджик тоже будет моделью», – рассказала телеведущая в своём Telegram-канале.Мама с дочкой добирались до Италии на скоростном поезде. По дороге они обсуждали, в каком ресторане будут ужинать. Сошлись на том, что хотят блюда итальянской кухни, после чего попросили поклонников посоветовать какое-нибудь заведение с самой вкусной пиццей.
Сегодня состоялась сама съёмка. Боня опубликовала бэкстейдж, запечатлев дочь во время работы перед камерой. Анджелина надела джинсы с зауженной талией и белый лонгслив. Девушка уверенно чувствовала себя перед камерой, прислушивалась к фотографу и советам опытной родительницы.
«Я сейчас осознала, что Энджик выросла. Она помогает мне, готовит завтраки по утрам, убирает со стола. Раньше нужно было заставлять, а сейчас она делает это сама», – растрогалась Боня, увидев повзрослевшую дочь за работой.Поклонники звезды похвалили Анджелину и отметили, что у неё есть все данные, чтобы стать профессиональной моделью.
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Анастасия Чинкова