«Боже, вторая Волочкова»: Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после фото в купальнике

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)
Телеведущая и бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня решила показать подписчикам свой новый купальник. Она совсем не ожидала, что после публикации видео столкнется с едким хейтом от женщин.
Комментировать обидные слова телеведущая не стала, но поделилась примерами в личном блоге.
Мужчины же, увидев подтянутое тело Виктории, сделали ей много комплиментов.
Бывшую соседку по телестройке поддержала и Алена Водонаева, опубликовавшая пост поддержки в своем Tелеграм-канале. Случившееся она называла «стандартной реакцией женщин на фотографии Виктории Бони в купальнике».
Подписчицы Алены отметили, что у Виктории шикарная фигура, а те, кто пишет ей оскорбительные сообщения, просто завидуют.
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«Прости господи», «Фууу», «Боже, вторая Волочкова», — отреагировали дамы на видео Бони, в котором экс-участница «Дома 2» позирует в новом купальнике.
Мужчины же, увидев подтянутое тело Виктории, сделали ей много комплиментов.
«Вау, какая суперфигура. А грудь же ваша настоящая?», «Хайкинг полезен для твоей фигуры, детка», «Чудо-женщина», — написали поклонники.
Бывшую соседку по телестройке поддержала и Алена Водонаева, опубликовавшая пост поддержки в своем Tелеграм-канале. Случившееся она называла «стандартной реакцией женщин на фотографии Виктории Бони в купальнике».
«И заметьте, это длится на протяжении 20 лет. Значит, все хорошо», — подчеркнула Водонаева.
Подписчицы Алены отметили, что у Виктории шикарная фигура, а те, кто пишет ей оскорбительные сообщения, просто завидуют.
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Ольга Енгалычева