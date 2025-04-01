Кофейная кружка, финансовые перепетии и содержание бывшего: причины развода Виктории Бони и почему дочь осталась жить с отцом

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)
Телеведущая Виктория Боня и ирландский миллиардер Алекс Смерфит расстались в 2017 году после семи лет гражданского брака и рождения дочери Анджелины.
Однако они продолжают общаться ради дочери, которая сейчас учится в Лондоне. Хотя Анджелина хочет вернуться в Россию, Виктория не может противостоять воле отца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Телеведущая рассказала, что одной из причин разрыва стал конфликт из-за забытой кружки с кофе.
Одной из причин переезда в Монако была болезнь Лайма, от которой страдал Алекс. Виктория считала важным, чтобы дочь была рядом с отцом в этот сложный период.
Хотя Виктория отрицает слухи о возможном воссоединении, она говорит о своём бывшем муже с любовью и уважением.
По словам Бони, у Алекса возникли финансовые трудности, и в 2021 году он не имел возможности поддерживать её и их дочь. Несмотря на то, что их брак не был официально зарегистрирован, Виктория могла бы подать на алименты, но решила этого не делать, чтобы избежать необходимости содержать своего бывшего мужа.
Алекс и Виктория снимали жильё пополам. У телеведущей была машина, однако после расставания, когда она решила переехать в Лондон вместе с дочерью, Алекс отказался вернуть ей автомобиль и предложил купить его.
Анджелина постоянно жалуется на свою школу и на то, что не любит французов. Виктория делится, что каждая встреча с дочерью даётся ей тяжело, так как девочка просит не отпускать её обратно.
Она признаётся, что не является строгим родителем и не может видеть слёзы дочери. Несмотря на желание забрать Анджелину в Москву, Виктория понимает, что это решение не поддержит её бывший супруг.
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Начало отношенийВиктория Боня начала отношения с Алексом Смерфитом, когда у него практически не было денег. Телеведущая неоднократно сталкивалась с недоверием общественности и уверяла, что её намерения были искренними. Она подчеркивала, что при наличии корыстных мотивов могла бы отсудить у него недвижимость, но такой цели у неё не было.
Богатый отецОтец Алекса Смерфита владеет крупнейшей в мире компанией по производству картонных коробок, однако сам Алекс добивался успеха самостоятельно, не имея короткого пути к богатству.
Переезд в МонакоАлекс встретил Викторию в 2020 году в Москве, где планировал открыть сеть кондитерских. Спустя два года у пары родилась дочь Анджелина. После того как стало известно о беременности Виктории, Алекс перевёз её в Монако, чтобы быть ближе к своей семье. Несмотря на это, телеведущей приходилось самостоятельно покрывать многие расходы.
Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)
Проблемы в отношенияхВиктория и Алекс жили вместе, но частые разъезды телеведущей негативно сказывались на их отношениях. Постепенно они стали отдаляться друг от друга, общение стало затруднительным. В конечном итоге их союз распался из-за мелочи.
Телеведущая рассказала, что одной из причин разрыва стал конфликт из-за забытой кружки с кофе.
«Из-за чего мы расстались? Из-за кофе. Я замоталась, дочку в школу провожала, надо было выбегать уже из дома, забыла на столе кружку из-под кофе. Он позвонил мне и говорит: «Ты кружку не убрала». Ну какая, блин, кружка? Мне стало обидно, что он не видит, что я работаю, пашу, все делаю, зато кружку он видит! Так мы и расстались — по телефону», — призналась Боня.
Поддержка после разрываНесмотря на расставание, Виктория и Алекс остались близкими людьми. Она вернулась в Монако, в дом Алекса, и они продолжали жить как семья в течение двух месяцев. Затем Виктория забрала Анджелину в Монте-Карло.
Одной из причин переезда в Монако была болезнь Лайма, от которой страдал Алекс. Виктория считала важным, чтобы дочь была рядом с отцом в этот сложный период.
Хотя Виктория отрицает слухи о возможном воссоединении, она говорит о своём бывшем муже с любовью и уважением.
Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)
Обвинения в финансировании жильяПользователи социальных сетей считают, что роскошную квартиру в Монте-Карло и другие расходы Виктории Бони оплачивает её бывший супруг. Однако телеведущая опровергла эти слухи, заявив, что жизнь на побережье Средиземного моря обходится ей в два миллиона рублей в месяц, и её экс-муж не вносит ни копейки в эту сумму.
По словам Бони, у Алекса возникли финансовые трудности, и в 2021 году он не имел возможности поддерживать её и их дочь. Несмотря на то, что их брак не был официально зарегистрирован, Виктория могла бы подать на алименты, но решила этого не делать, чтобы избежать необходимости содержать своего бывшего мужа.
Алекс и Виктория снимали жильё пополам. У телеведущей была машина, однако после расставания, когда она решила переехать в Лондон вместе с дочерью, Алекс отказался вернуть ей автомобиль и предложил купить его.
Фото: iStock/ByoungJoo
Жизнь Анджелины за границейПосле расставания Виктории Бони и её бывшего супруга их дочь, Анджелина, осталась жить в Лондоне, где учится в частной школе. Однако девочка не испытывает радости от жизни в новом городе и каждый день просит маму забрать её домой.
Анджелина постоянно жалуется на свою школу и на то, что не любит французов. Виктория делится, что каждая встреча с дочерью даётся ей тяжело, так как девочка просит не отпускать её обратно.
Она признаётся, что не является строгим родителем и не может видеть слёзы дочери. Несмотря на желание забрать Анджелину в Москву, Виктория понимает, что это решение не поддержит её бывший супруг.
Новые перспективы для АнджелиныПока Анджелина продолжает учёбу в Лондоне, Виктория активно занимается саморазвитием и бизнесом. Вопрос с учебой дочери уже решается: возможно, она скоро переедет в Париж, где найдена новая школа с занятиями по конному спорту — увлечению девочки.
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Дарья Осипова