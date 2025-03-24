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Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе

Виктория Боня: в Европе нормально относятся к русским
Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Российская телеведущая и звезда реалити-шоу Виктория Боня, которая живет в Монако, заявила, что на Западе ни разу не сталкивалась с негативом из-за своего российского происхождения.
«Я ни разу не чувствовала на себе никаких взглядов, какого-то там хейта. Ни разу», — рассказала Виктория в выпуске проекта «Света вокруг света», доступном на YouTube-канале Светланы Бондарчук.

Однако она добавила, что ее украинские подруги часто жалуются на предосудительное отношение со стороны европейцев.

Напомним, Боня проживает в Монако уже более 10 лет. Туда она переехала к своему возлюбленному, родила дочь. В 2017 году пара разошлась, однако Виктория на родину возвращаться не стала.

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#видео
#сочи
#youtube
«Папа всем нам улыбается»: Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца
Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца
24 марта 2025, 12:00

Могила Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» на НТВ после похорон своего отца Бедроса Киркорова. Киркоров-младший отметил, что своими успехами он обязан папе. По его словам, он решил выйти в эфир, потому что его «учили» идти к зрителю в любых обстоятельствах.
«Он сделал из меня большого артиста и, как артист, сегодня я улыбаюсь вам, несмотря ни на что — так меня учили. И папа, я уверен, всем нам улыбается с небес. Шоу должно продолжаться! Спасибо!» — произнес Филипп Киркоров.
Певец был в черном блестящем костюме и расплакался после номера участника, посвятившего свое выступление Бедросу Киркорову. Был растроган весь зал. Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни 18 марта.

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Секс на экране в 49 лет, романы с Гошей Куценко, Максимом Авериным и развод: Виктории Толстогановой — 53
24 марта 2025, 11:58

Виктория Толстоганова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Сегодня, 24 марта 2025 года, Виктория Толстоганова отметит свой 53-й день рождения. Она — известная российская актриса, сыгравшая более 100 ролей в кино и театре. За свою карьеру Толстоганова стала одной из самых популярных актрис в России.
Ее путь включает работу в театре, главные роли в успешных фильмах, а также моменты личной жизни — от счастья в семье до громкого развода. В материале «Радио 1» расскажем больше о ее карьере и жизни.

Творческий путь

Виктория Толстоганова появилась на свет 24 марта 1972 года в Москве в семье инженера и преподавательницы английского языка. До девяти лет она была единственным ребенком, пока не родилась младшая сестра Валерия. Позже на свет появились Наталья и Маргарита, которая также стала актрисой, как и Виктория. Семья жила в так называемом «генеральском доме» в Академическом районе Москвы — постсталинском здании, квартиру в котором получил дедушка Виктории, военный. Актриса вспоминает, что дом казался ей очень красивым.

С раннего возраста родители активно поддерживали творческое развитие дочери. Виктория училась в музыкальной школе и играла на скрипке, хотя сама признает, что не испытывала особой любви к этому занятию. Она всерьез увлеклась актерским мастерством в 11 лет, когда поступила в Театр юных москвичей при Дворце пионеров.

Когда внимание родителей стало сосредоточено на младших сестрах, Виктория оказалась предоставлена самой себе. Это, возможно, стало причиной ее бунтарского характера в подростковом возрасте. Актриса признается, что в тот период была довольно непослушной и считает своей удачей, что прошла через этот сложный возраст без серьезных последствий. Она часто убегала из дома, чтобы избежать «нервных глаз» матери.

17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа
17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа

Путь к успеху

После окончания школы Виктория Толстоганова сомневалась в своих шансах поступить в театральный вуз и даже пробовала поступить в педагогический институт.

Благодаря поддержки от руководителя театрального кружка, она решила попробовать себя в актерстве. Сначала ей не удалось поступить с первой и второй попытки, но с третьего раза, в 20 лет, она была принята в ГИТИС на курс Леонида Хейфеца, хотя также поступила и во ВГИК.

Будучи студенткой, она вошла в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, где работала до середины 2000-х. Ее кино дебют состоялся в 1997 году с короткометражным фильмом «Дневная обязанность», а настоящий прорыв произошел в 2002 году, когда она снялась в пяти фильмах, получив приз за лучший дебют на фестивале «Созвездие» за роль в «Раскаленной субботе».

Виктория Толстоганова (Фото: кадр из фильма «Капкан на судью»)

Секс на экране в 49 лет

После ухода из театра карьера Виктории Толстогановой в кино резко пошла вверх. Она снялась в таких проектах, как «Магнитные бури», «Грозовые ворота», «Королев», «Палач» и «Движение вверх».

Особенно значимой стала ее роль в исторической драме «Палач», где она сыграла лже-Раису Яковлеву, за что получила премию «Золотой орел» в 2016 году. В 2019 году Толстоганова вернулась на сцену, начав сотрудничество с театром «Современник» в спектакле «Папа» вместе с Сергеем Гармашем.

Виктория не боится соглашаться на сложные роли. В 2021 году она снялась в откровенных сценах в сериале «Чиновница» с Максимом Виторганом, что вызвало много обсуждений в интернете. В ответ на критику, утверждающую, что «секс с 49-летней Толстогановой не стоило снимать», актриса в одном из вечерних шоу резко отреагировала: «Что за наглость?!» Она также опровергла слухи, что эту сцену пришлось переснимать по её просьбе.

Фото: iStock/Alessandro Biascioli


Во время учебы в ГИТИСе Виктория Толстоганова познакомилась с актером Андреем Кузичевым, в 1996 году они поженились. Пара прожила вместе 15 лет, у них родились дочь Варвара (2005) и сын Федор (2008).

Несмотря на разные характеры, их отношения начали ухудшаться, когда карьера Виктории пошла в гору. Ей начали приписывать романы с другими мужчинами — Максимом Авериным, Егором Кончаловским и Гошей Куценко. Однако конфликт возник, когда Андрей был против ее участия в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», что привело к ее решению подать на развод.

В 2011 году произошли два значимых события: развод с Кузичевым и рождение сына Ивана от режиссера Алексея Аграновича. Отметим, что официально развод был оформлен только в 2022 году.

Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию
Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию

Виктория сейчас

Виктория Толстоганова действительно продолжает оставаться одной из самых востребованных актрис России. Её работа в таких проектах, как «Цикады», «Черное облако» и фильм «Вера», подтверждает её талант и профессионализм. Интересно, что с возрастом она научилась быть более спокойной и мудрой.

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#статьи
#кино
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«Ненавижу»: Ида Галич раскрыла, из-за чего постоянно скандалит с будущим мужем
Ида Галич часто скандалит с будущим мужем из-за будильника по утрам
24 марта 2025, 11:56

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Блогер Ида Галич раскрыла, какая привычка будущего супруга выводит ее из себя и является причиной частных скандалов.
«Мой молодой человек ставит огромное количество будильников, и я утром это ненавижу. Каждый раз у нас огромный скандал», — заявила Ида в шоу СТС «Кто тут жулик».

Ранее стало известно, что Ида Галич отложила свадьбу со своим возлюбленным Олегом Ледвичем из-за беременности. Блогер призналась, что не хочет устраивать торжество, будучи не в форме.

При этом она раскрыла, что свадьба пройдет в Москве или Московской области. По словам Галич, российская столица является «гастрономической Меккой» и лучшим городом по уровню сервиса и организации.

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#жизнь
#свадьба
#скандал
#человек
#шоу
#столица
#блогер
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Юрист объяснил, могут ли родственники Миронова претендовать на наследство умершей Голубкиной
Адвокат Мельников: родственники Миронова не смогут получить квартиру Голубкиной
24 марта 2025, 11:34

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Народная артистка РСФСР, звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина скончалась, кому достанется ее наследство и квартира, принадлежавшее ранее актеру театра и кино Андрею Миронову?
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» заявил, что в определении наследства существует очередь.

«Есть наследники первой очереди, второй и так далее. Самые близкие родственники (первая очередь) — это дети и родители. Соответственно, если нет завещания, то в теории они имеют право на получение этого наследства. При этом кто-то из детей или близких родственников должен его открыть: прийти к нотариусу и написать заявление», — объяснил эксперт.

По его словам, это должно происходить в том регионе, где находится недвижимость.

«Сейчас дочка Голубкиной напишет заявление соответствующее. И в течение полугода нотариус смотрит, ищет других родственников, узнает, есть ли какие-то задолженности, потому что там это все должно быть включено», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что родственники покойного Андрея Миронова, который являлся владельцем московской квартиры за 27 миллионов рублей, не могут рассчитывать на эту недвижимость.

«Времени уже прошло слишком много, вряд ли это будет возможно. Лариса Голубкина наверняка легализовала наследство и имущество, соответственно, жилье пойдет ее непосредственным наследникам», — завершил Мельников.

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Брошенные женщины, внебрачный сын и резонансное ДТП: Александру Буйнову 75 лет
24 марта 2025, 11:17

Александр Буйнов (Фото: Телеграм @buinovofficial)

Сегодня, 24 марта, свой день рождения отмечает выдающийся деятель искусства, народный артист России, певец, композитор и музыкант Александр Буйнов. Ему исполняется 75 лет. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография


Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Его отец был военным лётчиком, а мать — пианисткой. Имя Александр получил в честь деда, который был кузнецом. С детства будущий певец занимался фортепиано. Позже он продолжил обучение в Академическом училище при Государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Хотя Александр не стал классическим музыкантом, он увлёкся рок-музыкой и начал играть в группе. Вместе с Александром Градским он участвовал в музыкальном коллективе «Скоморохи» и начал писать песни.

В 1968 году Александра призвали в армию, где он служил в ракетных войсках в Алтайском крае. После службы он учился два года в училище имени Гнесиных на дирижёрско-хоровом отделении. Параллельно играл в группе «Аракс».

Александр Буйнов с коллегами по сцене (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Вместе с «Араксом» Александр занимался музыкальным оформлением спектаклей «Автоград-XXI», «Тиль», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты» и «Юнона и Авось» с режиссёром «Ленкома» Марком Захаровым. В жизни Александра были разные коллективы, включая «Цветы» Стаса Намина и группу «Весёлые ребята». В 1989 году он начал сольную карьеру, став вокалистом Московского концертного объединения «Эра». Затем начал сотрудничество с продюсерским центром Игоря Крутого «АРС».

К 1993 году Александр Буйнов создал музыкальную группу «Чао», где выступал в роли певца, композитора и постановщика. В 1990-х и начале 2000-х годов он был на пике популярности и записал десять сольных альбомов, которые стали настоящими хитами.

Артист также оставил свой след в истории кино. В голливудском анимационном фильме «Анастасия» он озвучил персонажа Распутина. Кроме того, он попробовал себя в качестве актёра, снявшись в эпизодических ролях в фильмах «Плохие и хорошие» и «Приморский бульвар», а также в сериале «Торговый центр».

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Личная жизнь


Александр Буйнов встретил свою первую жену Любовь Вдовину во время службы в Алтайском крае. Там же они решили связать себя узами брака и обменялись обручальными кольцами. После службы Александр привёз Любовь в Москву, но их семейная жизнь не задалась. Им пришлось жить в двухкомнатной квартире родителей Буйнова, вместе с родителями и двумя братьями Александра.

Свекровь не приняла Любовь. Когда Любовь узнала о своей беременности, мать Александра посоветовала ей уехать к родственникам в Алтайский край и родить ребёнка, чтобы не отвлекать сына от учёбы. Разлука окончательно уничтожила брак. Вскоре после отъезда жены Александр написал ей письмо, в котором сообщил о другой женщине в своей жизни и о том, что она тоже ждёт ребёнка. К письму были приложены документы на развод. Ребёнок, которого ждала Любовь, так и не родился.

«На перроне Курского вокзала происходит трогательная сцена из индийского фильма: слезы льются из глаз, мы не можем оторваться друг от друга, и все-таки рыдающая Любаня уезжает. Все, конец фильма… Больше мы с ней не встретились никогда. Разводились заочно. Я считал себя безумно виноватым перед ней», — цитирует слова артиста starhit.ru.

Второй женой Александра стала Людмила. Их короткий роман закончился беременностью, и Александр был вынужден жениться. В семье обсуждался вопрос об аборте, но Людмила была категорически против. В июле 1973 года у них родилась дочь Юлия. Только из-за ребёнка их брак просуществовал 12 лет.

«Мы познакомились, стали общаться, сблизились, ну и как-то начались отношения. Честно говоря, создавать с ней семью я не собирался, но все же женился. Пошел на это, что называется, по беременности, когда барышня была на девятом месяце. Никому никогда не посоветовал бы поступать так же», — делился певец.

Алена Гутман и Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Александр Буйнов не был счастлив в этом браке, и следствием этого были многочисленные измены. Всегда от ухода из семьи останавливала дочь. Но и она не удержала отца в семье, когда тот встретил свою настоящую любовь Алёну Гутман. После развода в 1985 году пара официально оформила свои отношения. Артист говорил, что его третья жена — самая прекрасная женщина в его жизни, о которой он мог только мечтать.

По профессии Алёна — врач-косметолог. Она работала в Институте красоты, но затем решила стать продюсером и помогать мужу в его музыкальной карьере, взяв на себя все организационные вопросы. Алёна спокойно относится к прошлому артиста и не пылает ревностью к поклонницам артиста. В 2000 году Александр Буйнов узнал о существовании своего второго ребёнка — сына Алексея, которому на тот момент было примерно 13 лет.

«Много лет назад на гастролях в Сочи я повстречал девушку-венгерку. У нас с ней закрутился роман. А потом она уехала к себе. Лет десять назад мы снова встретились. Она подошла ко мне после концерта вместе с парнишкой лет 13. Она сказала: «Это твой сын». Сразу подумал: ну всё — будет скандал, сейчас алименты требовать начнет. Но я ошибся: она удачно вышла замуж, у ребенка с детства был другой отец, они никогда ни в чем не нуждались», — делился артист в интервью «Комсомольской правде».


Резонансное ДТП


В феврале 2025 года в Наро-Фоминском округе Подмосковья Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась Алла Смирнова, воспитатель детского сада, которую после аварии госпитализировали с разрывом связок. Вскоре выяснилось, что за последний год Буйнов нарушил правила дорожного движения около 32 раз. Эти обстоятельства существенно подорвали репутацию артиста.

ДТП произошло вечером, когда Людмила переходила дорогу, и внезапно из темноты выскочил черный Lexus Буйнова. Удар был настолько сильным, что женщина отлетела на несколько метров. В вечер аварии Буйнов находился в трезвом состоянии. Он объяснял произошедшее усталостью, возрастом и плохим зрением.

Буйнов сейчас


Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Александр Буйнов уже давно является дедушкой. Его дочь Юлия подарила артисту троих внуков: Александра и двойняшек Дарью и Софью. Внук окончил президентское кадетское училище, а внучки занимаются танцами и участвуют в модельном бизнесе.

В свои 75 лет Александр Буйнов остаётся в прекрасной форме, поддерживает физическую активность и продолжает активно работать, выступая на концертах. В 2024 году были выпущены его новые песни «Мы просто люди» и «Спел и свеж», а в середине февраля 2025 года — композиция «Друг». В честь своего юбилея Александр Буйнов 6 апреля даст юбилейный концерт «А я — артист» в Государственном Кремлёвском дворце.

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