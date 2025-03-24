Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)
Российская телеведущая и звезда реалити-шоу Виктория Боня, которая живет в Монако, заявила, что на Западе ни разу не сталкивалась с негативом из-за своего российского происхождения.
«Я ни разу не чувствовала на себе никаких взглядов, какого-то там хейта. Ни разу», — рассказала Виктория в выпуске проекта «Света вокруг света», доступном на YouTube-канале Светланы Бондарчук.
Однако она добавила, что ее украинские подруги часто жалуются на предосудительное отношение со стороны европейцев.
Напомним, Боня проживает в Монако уже более 10 лет. Туда она переехала к своему возлюбленному, родила дочь. В 2017 году пара разошлась, однако Виктория на родину возвращаться не стала.
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Элина Позднякова