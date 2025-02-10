Анджелина Джоли готовит новый удар по репутации Брэда Питта

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)
Бракоразводный процесс голливудских звёзд Анджелины Джоли и Брэда Питта завершён, однако борьба продолжается. В окружении актрисы уверены, что она готовит бывшему супругу новый «сюрприз».
Ранее многие отмечали, что звезда придерживается образа холодной и царственной особы. Однако сейчас она начала активно набирать сторонников. Так, на церемонии вручения премии «Выбор критиков» Джоли тепло обняла Деми Мур и поздоровалась с Зои Салданой. До этого на церемонии вручения «Золотого глобуса» её заметили обнимающейся с Кейт Уинслет и Сальмой Хайек. А на кинопремии Палм-Спрингс она оживлённо беседовала с Николь Кидман.
Источник Daily Mail отметил, что Анджелина делает это намеренно. Она хочет завести новых друзей, чтобы переманить их на свою сторону, тем самым ударив по Питту.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова