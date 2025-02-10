Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Анджелина Джоли готовит новый удар по репутации Брэда Питта

Анджелина Джоли готовит новый удар по репутации Брэда Питта

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)

Бракоразводный процесс голливудских звёзд Анджелины Джоли и Брэда Питта завершён, однако борьба продолжается. В окружении актрисы уверены, что она готовит бывшему супругу новый «сюрприз».


Ранее многие отмечали, что звезда придерживается образа холодной и царственной особы. Однако сейчас она начала активно набирать сторонников. Так, на церемонии вручения премии «Выбор критиков» Джоли тепло обняла Деми Мур и поздоровалась с Зои Салданой. До этого на церемонии вручения «Золотого глобуса» её заметили обнимающейся с Кейт Уинслет и Сальмой Хайек. А на кинопремии Палм-Спрингс она оживлённо беседовала с Николь Кидман.

Источник Daily Mail отметил, что Анджелина делает это намеренно. Она хочет завести новых друзей, чтобы переманить их на свою сторону, тем самым ударив по Питту.

Читайте также:

«Это странная вещь»: Анджелина Джоли объяснила, почему продала фото своих новорожденных детей

«Я не хотела ничего»: Анджелина Джоли рассказала о том, как поборола зависимость

Анджелина Джоли и Орландо Блум получили миллионы долларов за поездки на Украину и публичную критику России

*запрещён в РФ
#фото
#поездки
#выбор
#сша
#актеры
#развод
#отношения
#сотрудничество
Петров купил дом за 100 млн перед родами жены, а Заворотнюк провела гендер-пати: кто еще готовится к рождению ребенка в 2025 году
10 февраля 2025, 14:38

Ида Галич с сыном Леоном (Фото: Телеграм @GALICH_onok)

В 2025 году сразу в нескольких звездных семьях появятся дети. Для кого-то из актеров и блогеров это будет второй или третий ребенок, а некоторые артисты готовятся стать родителями впервые.

Ида Галич и Олег Ледвич

Блогер Ида Галич ждет появления на свет второго малыша. Недавно она восстанавливала силы после путешествия в Париж, где звезда была на показах в рамках Недели моды. Ида уже подготавливает приданое и вторую детскую комнату в своем просторном особняке в Подмосковье.

«Первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась», — рассказала Галич о путешествии во Францию.

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Телеграм @GALICH_onok)

В столице России у нее много работы. Блогер собирается активничать до 8-го месяца, поскольку хорошо себя чувствует. Еще Иду ждет свадьба с женихом бизнесменом Олегом Ледвичем (у него дело по монтажу ледовых арен, оборудования).

«Безумно счастливая я — точнее мы. Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться!», — отмечала Галич.

Влюбленные уже познакомили наследников от первых браков друг с другом — у Олега дочь, а у Иды сын. Телеведущая поделилась, что ее 5-летний Леон очень ждет встречи с малышом.

«Целует мой живот почти каждый день, очень ждет парня, чтобы «все тут разгромить». А если девочка, будет играть аккуратно. Обещает! », — откровенничала Галич.

Говорят, что у Иды и Олега родится мальчик.

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

Александр Петров и Виктория Антонова

36-летний актер Александр Петров и его 24-летняя супруга Виктория Антонова весной станут родителями. Влюбленные ждут сына. Артист много снимается, но пообещал любимой, что после рождения ребенка будет больше времени уделять семье — он будет стараться реже выбирать съемки в регионах, которые располагаются далеко от Москвы.

В настоящий момент пара ремонтирует одну из комнат своего нового дома — Александр и Виктория делают там детскую комнату для своего малыша. Актер продал свою квартиру в столице за 50 миллионов рублей, чтобы добавить средств и приобрести почти за 100 миллионов рублей загородный дом для семьи. Петров купил особняк в элитном загородном поселке в Подмосковье общей площадью 485 квадратных метров с участком 10 соток.

Дава/Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @dava_m)

Мари Краймбрери и Дава

32-летняя исполнительница Мари Краймбрери и 31-летний блогер Дава (Давид Манукян) ждут дочь, планируют свадьбу.

Дава стал известен публике после романа и расставания с популярной телеведущей и блогером Ольгой Бузовой. Через некоторое время после скандального разрыва с Бузовой Манукян вступил в отношения с певицей — Мари Краймбрери. Дава и Мари вместе уже несколько лет. Мама Манукяна обожает невестку, говорит ей много комплиментов, обещает помогать с внуком.

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Арсений и Лиана Шульгины

У 26-летних Арсения и Лианы Шульгиных в апреле родится сын. Это будет их второй ребенок, сейчас у пары подрастает 4-летняя дочь Селин. Певица Валерия счастлива, что в семье ее младшего сына появится уже второй малыш.

Избранница известного своей жестокостью к женщинам Марата Башарова беременна: поклонники обратили внимание на её округлившиеся формы
Избранница известного своей жестокостью к женщинам Марата Башарова беременна: поклонники обратили внимание на её округлившиеся формы

Семья в полном составе отдыхает в Дубае. Там невестка Валерии сфотографировала свой живот и поделилась трогательными кадрами с подписчиками. Однако в соцсетях многие начали необоснованно критиковать девушку. Лиана не стала отмалчиваться и ответила новой серией фото: Шульгина позировала в номере отеля в джинсах с расстегнутой рубашкой, показывая живот и верх купальника.

«Беременность — удивительное время, в среднем женщина проживает его всего два — три раза за жизнь, если повезет, так хочется сохранить каждый момент, каждое ощущение, каждое состояние. Для меня это время какой-то особенной легкости и женственности. Тело меняется, но эти изменения прекрасны — жалею, что в первую беременность поддалась этому общественному давлению и «чужому мнению» — стеснялась делать фотосессии, боялась показывать живот. Как хорошо, что мы взрослеем и начинаем жить так, как хочется именно нам! Сейчас я чувствую себя намного свободнее и увереннее. Хочется запечатлеть эту красоту, чтобы потом возвращаться к этим кадрам снова и снова», — обратила внимание невестка Валерии.

К слову, Шульгина намекает, что роды могут начаться в день рождения свекрови — Валерии 17 апреля исполнится 57 лет.

Светлана Светикова и Алексей Полищук (Фото: Инстаграм* @svetikova_music)

Светлана Светикова и Алексей Полищук

41-летняя исполнительница, артистка мюзиклов Светлана Светикова готовится родить третьего ребенка. У Светы будет дочь. Светикова счастлива в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, у влюбленных растут 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.

«Я решила, что хочу третьего малыша летом. Долго думала — взвешивала, но однозначно понимала одно, я себе не простила бы, если бы не пошла за еще одним чудом. Мы можем гнаться сколько угодно, за чем угодно, бежать, стремиться, ублажать свои амбиции — но нет в этом покоя и счастья. Это все временное удовлетворение», — отмечала Светикова.

Света уточнила, что счастье не в достижениях, а в любви.

«Обожаю быть беременной! Сейчас идет шестой месяц, но ощущения, что я уже на девятом, точнее я на девятом чувствую себя с самого начала. Не жалуюсь! И да! Мне нравится! Несмотря на то, что бывает тяжко. И не понятно как быстро приду в форму после. С мальчиками я в форме была сразу. Не уверена, что в этот раз получится так же. Ради этой любви я готова на все», — делилась Светикова.

Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк и Тимур Исмаилов

В 2025 году 28-летняя блогер Анна Заворотнюк и ее муж предприниматель 30-летний Тимур Исмаилов впервые станут родителями.

В декабре Анна поделилась, что узнала пол будущего малыша. Актриса сериала «Закрытая школа» опубликовала несколько фотографий из Дубая. Девушка позировала на пляже и придерживала рукой живот.

«Ваши ставки: мальчик или девочка? Мы уже знаем пол, у нас была очень милая гендерная вечеринка для двоих. Правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели убедила всех близких в том, что чувствую, кто там будет, и оказалась права», — отметила дочь Анастасии Заворотнюк.

На празднике Анна и ее супруг разрезали торт из своей любимой пекарни в Нью-Йорке. Девушка рассказала, что они порой устраивали там уютные свидания, когда жили в США.

«Когда случайно увидели ее в «Дубай Моллем, сомнений в том, где заказать торт, уже не было», — писала Анна в личном блоге.

Кто еще ждет малыша?

  • 40-летний режиссер, продюсер Сарик Андреасян с супругой актрисой 29-летней Елизаветой Моряк ждут вторую дочь.
  • 32-летняя актриса Аглая Шиловская ждет первенца от коллеги 48-летнего Александра Устюгова.
  • 20-летняя фигуристка, серебряный призер Олимпиады Александра Трусова и ее муж 24-летний фигурист Макар Игнатов станут родителями летом.
Читайте также:

«Я продавалась»: была содержанкой, крутила роман с женатым и терпела побои сожителя. Личная драма Розы Сябитовой

Неожиданные повороты судьбы Дарьи Юргенс: измены мужа, аборт от Шевчука и дочь, рожденная после курортного романа

Почему звезда сериала «Солдаты» лишился зубов и как актер из «Звездных войн» оказался в психушке: артисты, которые пропали после съемок

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#статьи
#брак
#роды
#семьи с детьми
#семья
#ребёнок
#беременность
#блогер
#актриса
#актёр
#актеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изменил жене с Верой Сотниковой и работал дворником: с чего началась карьера Владислава Ветрова
10 февраля 2025, 14:20

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)

Заслуженный артист РФ Владислав Ветров отметил свой 61-й день рождения — актер родился 9 февраля 1964 года. За свою карьеру он стал известным театральным и киноактером, исполнив 145 ролей. Однако в последнее время его дальнейшая работа в театре «Современник» оказалась под вопросом — артиста уволили, а его портрет убрали из фойе. Ни сам Ветров, ни представители театра не дают комментариев по этому поводу. «Радио 1» расскажет о личной жизни и карьере артиста.

От радиотехники к театру


Широкая популярность пришла к нему уже после 50 лет, когда он сыграл дядю Борю в сериале «Отель Элеон». Личное счастье он тоже нашел в зрелом возрасте, хотя в его жизни были попытки создать семью, едва не разрушенную Верой Сотниковой.

В семье Владислава Ветрова не было артистов: отец служил военным летчиком, а мать работала авиационным технологом. Однако родители часто водили сына в театр, что пробудило в нем интерес к сцене. Более того, они поддержали его увлечение и помогли организовать домашний кукольный театр.

«Детство и юность я провел в Таганроге, в который влюбился раз и навсегда. Когда мне было лет шесть, папа сделал для меня маленький театр — из фанеры. Я брал мамины спицы, наклеивал на них персонажей, вырезанных из бумаги, и разыгрывал сказки, которые видел в местном театре имени Чехова. Мне всегда было интересно увидеть театр с обратной стороны», — рассказал Владислав Ветров.

Когда настало время выбирать профессию, родители настояли на поступлении в радиотехнический институт, так как считали, что театр должен оставаться хобби. Однако талант Ветрова был замечен в Таганрогском драматическом театре, где ему доверяли ведущие роли, несмотря на отсутствие актерского образования.

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)

В 20 лет он женился на однокурснице Ирине, а в 21 год стал отцом. Чтобы обеспечить семью, ему приходилось работать грузчиком и дворником: вставать в 4 утра, подметать улицы, затем учиться в институте и репетировать в театре, после чего снова идти на работу.

Несмотря на полученное образование, Ветров так и не стал работать по специальности, полностью посвятив себя театру. Он играл главные роли в Рижском театре русской драмы, Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького, снимался в кино и даже пробовал себя в режиссуре.

Роман с Верой Сотниковой


Владислав Ветров регулярно приезжал в Москву на съемки, и во время одной из таких поездок он познакомился с молодой актрисой Верой Сотниковой. Она предложила ему стать ее партнером на пробах к фильму «Дымъ», и они вместе отправились в Ленинград. В итоге Ветров получил роль в картине, а вот Сотникову заменили другой актрисой.

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)

В начале 1990-х Ветров начал играть в московском театре «Школа драматического искусства», однако его семья оставалась в Ростове — жилья в столице у него не было.

Спустя некоторое время судьба снова свела его с Верой — они вместе работали над спектаклем «Доктор Живаго». Их отношения постепенно переросли из рабочих в личные. Некоторое время Ветров жил в квартире Сотниковой, которую она получила в подарок от иностранного поклонника.

«Приезжает Эрнст, взахлеб говорит о нашем будущем, а у меня — серьезный роман, любовь с другим человеком. Что делать? Я молчу. Тут мы с театром собрались на гастроли в Италию. "Чудесно! — радостно воскликнул Эрнст. — Я за тобой заеду в Римини, и мы отправимся в предсвадебное путешествие по Европе". Ситуация трагикомическая: со мной в Италию едет Влад, и туда же должен приехать Эрнст», — вспоминала Вера про немецкого ухажера.

Однако актер так и не решился окончательно разорвать связь с семьей, и в итоге именно Вера поставила точку в их романе.

Владислав Ветров (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«У меня было все: жилье, прописка, деньги. Влад не работал и жил в квартире, принадлежавшей моему бывшему поклоннику. Он сильно скучал по сыну и впадал в депрессию. В итоге вернулся в Ростов, а я стала много сниматься», — вспоминала позже Сотникова.

Сам Ветров признавался, что расставание далось ему тяжело.

«Это было страшно, как будто потерял ноги или руки. Поверьте, я знаю, что такое любовь! Когда по ночам вспоминаешь черты лица любимой женщины, если ее нет рядом. Я мечтал жениться на Вере и завести дочку, мы часто об этом говорили», — сказал он.

Возвращение в Ростов и новая любовь


После разрыва он вернулся в Ростов, сосредоточился на театре и попытался восстановить отношения с семьей. У него и жены родилась дочь, но это не спасло брак. Позже актер признавался, что его стремление к свободе и творчеству отдалило его от семьи.

Неожиданные повороты судьбы Дарьи Юргенс: измены мужа, аборт от Шевчука и дочь, рожденная после курортного романа
Неожиданные повороты судьбы Дарьи Юргенс: измены мужа, аборт от Шевчука и дочь, рожденная после курортного романа

Вскоре в его жизни появилась новая любовь. В Ростовском театре он познакомился с актрисой Екатериной Кирчак, и их рабочие отношения переросли в роман.

«Это было наваждение, "солнечный удар". Может, пора начать носить кепку? Но я был уверен, что с Катей все сложится», — рассказывал актер в программе «Судьба человека».

Весь коллектив быстро узнал об этом, и Екатерину вызвали на разговор, обвинив в разрушении семьи Ветрова (он все еще состоял в браке). В результате ей перестали давать роли. В конечном итоге Ветров развелся и вместе с Екатериной переехал в Москву, начав новый этап своей жизни.

Владислав Ветров с супругой Екатериной Кирчак (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Прорыв в кино


К 38 годам Владислав Ветров еще не имел широкой известности, а перспективы в столице казались неопределенными. Однако судьба сложилась благоприятно: Галина Волчек пригласила его в труппу театра «Современник» и предоставила комнату в общежитии. Екатерина Кирчак также нашла свое место в столичном театральном мире, став актрисой Театра им. Станиславского.

В начале 2000-х Ветров стал получать первые предложения от кинорежиссеров. За свою карьеру он исполнил множество ярких ролей. Среди них — сподвижник Колчака и муж Анны Тимиревой в фильме «Адмирал», главный герой в «Гоголь. Портрет загадочного гения», отец царя в сериале «Иван Грозный», а также ведущая роль в проекте «Найденыш».

Настоящая популярность пришла к актеру после 50 лет, когда он блестяще воплотил образ пьющего сантехника в сериале «Отель «Элеон».

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)

«Вот парадокс: можешь играть серьёзные роли у великих режиссёров, а «народное признание» получить только после дяди Бори!», — отметил актер.

Ветров вновь сыграл дядю Борю в продолжении сериала — «Гранд», чем порадовал зрителей. Сам актер признавался, что этот персонаж ему очень близок: открытость и простота героя совпадают с его собственными взглядами на жизнь. Он с благодарностью относится к этой роли, ведь именно она принесла ему всенародное признание.

Семейное счастье


Второй брак Ветрова оказался крепким и гармоничным. У них с Екатериной родились двое детей, при этом актер поддерживает теплые отношения и со своими детьми от первого брака.

«Знаете, что счастье любит тишину? Если я действительно сейчас счастлив, то не вижу смысла делиться этим с окружающими. Мне и так хорошо», — подчеркнул Ветров.

Читайте также:

«Моложе на шесть лет»: Умер бывший возлюбленный и жених Алёны Водонаевой

«Это должно было как-то караться»: Отар Кушанашвили ополчился против Дмитрия Тарасова и T-Killah

«Мне разорвали сердце. Надеюсь этот нелюдь ответит»: жена Петросяна в слезах раскритиковала худрука Театра Сатиры

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#кино
#семья
#актёр
#театр
#любовь
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У Юры Борисова есть младший брат: как он выглядит и чем занимается
10 февраля 2025, 14:08

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Журналисты издания Super выяснили, что у Юры Борисова есть младший брат. Как он выглядит и чем занимается?
Брата номинированного на «Оскар» актёра зовут Влад. Ему 22 года. Они вместе выросли в подмосковном городе Реутове в семье учителя физкультуры и риелтора.

Влад тоже связан с кинематографом. Он учился в Московском институте кино и телевидения. В настоящее время работает режиссёром и художником по свету. В его портфолио уже есть несколько короткометражных фильмов, клипов и рекламы. Также молодой человек занимается фотографией и монтажом.

Кроме того, Влад Борисов очень любит путешествовать. В начале этого года он отправился в экспедицию в Бурятию, а после возвращения приступил к съёмкам тизера к сериалу в качестве режиссёра. У Владислава большие амбиции, а популярность старшего брата никак не сказалась на отношениях близких родственников. Влад и Юра часто проводят время вместе и подшучивают друг над другом.

Читайте также:

Флирт с Анджелиной Джоли и баснословные гонорары: как изменилась жизнь Юры Борисова после номинации на «Оскар»

Режиссёр раскрыл, какая роль точно не достанется Юре Борисову

«Очень русский»: Актер Андрей Финягин раскрыл секрет популярности Юры Борисова
#кино
#актёр
#жизнь
#режиссёр
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«От этой боли с ума сходишь»: Ксения Бородина пожаловалась на свое состояние перед свадьбой
Ксения Бородина пожаловалась на сильнейшие головные боли
10 февраля 2025, 13:40

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина испытывает проблемы со здоровьем во время подготовки к свадьбе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым.
Телеведущая пожаловалась на сильнейшие головные боли, с которыми не может справиться даже с помощью лекарств. Она связала их с магнитными бурями в Москве.

«Ощущение, что мозги перемещаются по всей голове. Ровно на год я избавилась от головной боли и вот опять она вернулась. Бесит. Может, так некрасиво говорить, но я рада, что не одна такая, а то как-то страшно, думаешь, что от этой боли с ума уже сходишь, и ты одна во всем этом», — написала Бородина в Telegram-канале.

При этом она добавила, что все родственники поддерживают ее, однако по-настоящему ее смогут понять только те, кто испытывают то же самое.

Читайте также:

«Мы-то отрывались на детях»: Бородина одобрила поздние роды Ольги Орловой

«Мы очень рады»: Курбан Омаров с супругой поздравили Ксению Бородину с предстоящей свадьбой

«Тебе изменяют, и ты в этом аду живешь…»: Ксения Бородина вспомнила, как нанимала детективов в браке с Курбаном Омаровым
#роды
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Морские котики»: Сергей Лазарев умилил поклонников новыми фотографиями детей
10 февраля 2025, 13:34

Сергей Лазарев (фото: Telegram @lazarev_official)

Сергей Лазарев поделился с подписчиками новыми снимками с отдыха в ОАЭ. Кадры умилили фанатов.
Сейчас певец отдыхает на море вместе с детьми, мамой Валентиной и 21-летней племянницей Алиной.

«Морские котики прибыли в Дубай. Это первая поездка в Эмираты для моей мамы и Алины. Хочется им многое показать, так как мы с детками бывали здесь и раньше. Но пока сложно всех вытащить из бассейна, но я это исправлю! Гид Сергей во мне не дремлет!», – написал Лазарев.
В комментариях подписчики отметили, насколько быстро выросли дети ​Сергея, а также пожелали семье хорошего отдыха.

Лазарев отправился уже во второе путешествие за последние месяцы. В начале наступившего года артист отправился в большой тур по Южной Америки. Отдыхая в отеле, он встретил популярную американскую певицу Дуа Липу.

Читайте также:

Стало известно, где сейчас Сергей Лазарев

«Я в этот момент на стену лез»: Сергею Лазареву не понравилась пародия на себя в шоу «Один в один»

Шокирующие традиции Боливии: Сергей Лазарев удивил подписчиков новым контентом из путешествия
#певец
#море
#путешествие
#гид
#кадры
#артист
#семья
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате