«Я не хотела ничего»: Анджелина Джоли рассказала о том, как поборола зависимость

Анджелина Джоли (Фото: Инстаграм* @angelinajolie)
Актриса Анджелина Джоли откровенно рассказала о борьбе с пагубной зависимостью. В разговоре с кинокритиком Леонардом Малтином на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре звезда призналась, что бросила курить благодаря работе, сообщила газета Daily Mail.
Джоли не скрывала, что рано начала курить и в какой-то момент выкуривала по две пачки в день. Однако Анджелине удалось побороть зависимость благодаря съемкам. В 2001 году звезду пригласили сняться в картине «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», где ей было необходимо сыграть сильную героиню. Чтобы физически справиться с ролью, Джоли решила отказаться от вредной привычки и заняться здоровьем.
Чтобы соответствовать героине Ларе Крофт, звезда усердно тренировалась.
В итоге актриса начала постоянно тренироваться и поняла, что именно это было нужно ее телу.
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«К тому моменту, честно признаться, я начала выкуривать по две пачки в день, и мне пришлось полностью изменить отношение к своему здоровью и образу жизни. Я обнаружила, что могу делать вещи, о которых и не подозревала», — обратила внимание Анджелина.
Чтобы соответствовать героине Ларе Крофт, звезда усердно тренировалась.
«В течение нескольких месяцев не было ничего, кроме нескольких тренировок в день: утром, днем и ночью. И в какой-то момент я не хотела ничего, кроме хорошей еды, воды и сна», — откровенничала она.
В итоге актриса начала постоянно тренироваться и поняла, что именно это было нужно ее телу.
«Я больше никогда этого не делала, ну разве что только несколько раз», — призналась Анджелина.
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Ольга Енгалычева