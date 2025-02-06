Анджелина Джоли (фото: соцсети)
Агентство USAID платило по несколько десятков миллионов долларов голливудским звёздам за их визиты на Украину и публичную критику российской СВО.
Отмечается, что самую крупную сумму в размере 20 миллионов долларов получила Анджелина Джоли.
Также USAID заплатило за поездки на Украину и высказывания в поддержку киевских властей Орландо Блуму (8 миллионов долларов), Шону Пенну (5 миллионов долларов), Бену Стиллеру (4 миллиона долларов) и Жан-Клод Ван Дамму (1,5 миллиона долларов).
Однако Бен Стиллер, узнав об этой новости, назвал её ложной. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети Х.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил агентство USAID в преступлениях против человечности.
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Также USAID заплатило за поездки на Украину и высказывания в поддержку киевских властей Орландо Блуму (8 миллионов долларов), Шону Пенну (5 миллионов долларов), Бену Стиллеру (4 миллиона долларов) и Жан-Клод Ван Дамму (1,5 миллиона долларов).
Однако Бен Стиллер, узнав об этой новости, назвал её ложной. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети Х.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил агентство USAID в преступлениях против человечности.
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Анастасия Чинкова