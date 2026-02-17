Анджелина Джоли хочет покинуть США уже этим летом
Анджелина Джоли планирует покинуть США уже этим летом. Переезд может состояться в июле, после совершеннолетия её близнецов.
Как сообщает Super, актриса ранее выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе. Источники утверждают, что ей давно некомфортно жить в этом городе, и она рассматривает несколько вариантов недвижимости за пределами страны. По их словам, Джоли хочет обеспечить детям больше уединения и безопасности. Среди возможных направлений называют Францию.
В СМИ также обсуждаются слухи о её возможных отношениях с французским актёром Луи Гаррелем. Актриса рассматривает формат жизни на две страны. Второй может стать Камбоджа. С этим государством связаны важные этапы её жизни и карьеры, а также история её семьи — оттуда родом её приёмный сын Мэддокс.
