Актриса Николь Кидман выложила фото в рубашке и без штанов в День всех влюбленных
Голливудская актриса Николь Кидман опубликовала в Instagram* снимок, на котором предстала без брюк.
58-летняя звезда позировала в розово-белой рубашке в тонкую полоску. Образ дополнили распущенные уложенные волосы и макияж с черными стрелками и розовой помадой. Кидман сидела на кровати в спальне, а в подписи к публикации поздравила подписчиц с Днем подруг.
Также 7 января появилась информация о том, что Николь Кидман официально оформила развод с Китом Урбаном после 19 лет брака. В документах причиной расставания указаны «непримиримые разногласия», хотя ранее в прессе обсуждались слухи о возможной неверности со стороны музыканта.
Перед этим наряд Николь Кидман на парижской Неделе моды назвали уродливым в сети.
Читайте также: *Запрещен в РФ