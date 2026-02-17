Достижения.рф

«Меня преследует психически нездоровый человек»: жена Игоря Николаева стала жертвой сталкера

Певица Проскурякова заявила, что ее с 2021 года преследует сталкер
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Жена композитора Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова заявила, что стала жертвой сталкера. Этой историей она поделилась в личном блоге.



По словам 43-летней артистки, незнакомец преследует ее с 2021 года. Он постоянно меняет имена, представляется то инвалидом, то поклонником, а теперь выдает себя за сценариста Вячеслава. Проскурякова считает, что это психически нездоровый человек. Он звонит и пишет всем друзьям и знакомым знаменитости, пытаясь выманить ее номер телефона.

«Его цель — добыть мои контакты! Я прошу всех, кому он пишет, быть внимательными и не поддаваться на его уговоры и аргументы! Этот человек не сценарист, не фанат и не инвалид. Он явно болен!» — попросила Юлия.
Она также опубликовала скриншоты переписки, подтверждающие ее слова. Проскурякова призналась, что пытается игнорировать сталкера, но тот обманывает ее близких людей. Артистка отметила, что злоумышленник сразу удаляет все следы переписок и звонков, поэтому встретиться и связаться с ним невозможно.
Лидия Пономарева

