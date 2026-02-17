«Меня преследует психически нездоровый человек»: жена Игоря Николаева стала жертвой сталкера
Певица Проскурякова заявила, что ее с 2021 года преследует сталкер
Жена композитора Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова заявила, что стала жертвой сталкера. Этой историей она поделилась в личном блоге.
По словам 43-летней артистки, незнакомец преследует ее с 2021 года. Он постоянно меняет имена, представляется то инвалидом, то поклонником, а теперь выдает себя за сценариста Вячеслава. Проскурякова считает, что это психически нездоровый человек. Он звонит и пишет всем друзьям и знакомым знаменитости, пытаясь выманить ее номер телефона.
«Его цель — добыть мои контакты! Я прошу всех, кому он пишет, быть внимательными и не поддаваться на его уговоры и аргументы! Этот человек не сценарист, не фанат и не инвалид. Он явно болен!» — попросила Юлия.Она также опубликовала скриншоты переписки, подтверждающие ее слова. Проскурякова призналась, что пытается игнорировать сталкера, но тот обманывает ее близких людей. Артистка отметила, что злоумышленник сразу удаляет все следы переписок и звонков, поэтому встретиться и связаться с ним невозможно.