«Меня преследует психически нездоровый человек»: жена Игоря Николаева стала жертвой сталкера

17 февраля 2026, 10:18

Певица Проскурякова заявила, что ее с 2021 года преследует сталкер

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Жена композитора Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова заявила, что стала жертвой сталкера. Этой историей она поделилась в личном блоге.





По словам 43-летней артистки, незнакомец преследует ее с 2021 года. Он постоянно меняет имена, представляется то инвалидом, то поклонником, а теперь выдает себя за сценариста Вячеслава. Проскурякова считает, что это психически нездоровый человек. Он звонит и пишет всем друзьям и знакомым знаменитости, пытаясь выманить ее номер телефона.

«Его цель — добыть мои контакты! Я прошу всех, кому он пишет, быть внимательными и не поддаваться на его уговоры и аргументы! Этот человек не сценарист, не фанат и не инвалид. Он явно болен!» — попросила Юлия.